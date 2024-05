Gran triunfo de la selección vasca en Playa Grande

En el marco del 17 mo Campeonato Mundial de Kayak Surf, disputado en Biología, Playa Grande, la Euskal Zelekzioa se quedó con el triunfo por equipos y también logró la gran mayoría de los títulos individuales en juego.

El gran ganador fue Aiur Beñaran , del Club Náutico de Donosti/ San Sebastián, que se alzó con tres medallas doradas.



Todos los ganadores, varios con bicampeonatos, fueron : Daniel Díaz ( Junior Long y Junior Short), Luis Abando Urizar ( Veteran Short y Long), Aiur Beñaran (New Age Long, New Age Short y Open Short), Odei Etxeberrria ( Open Long), Edu Etxeberria ( Grand Master Short) , Ainhoa Tolosa Inda ( Women Long)y Olatz Garmendia ( Women Short).

El viernes 10 de mayo, los integrantes de la selección vasca fueron agasajados en las instalaciones del Centro Vasco Denak Bat, en Moreno 3440. Ya habían asistido a jugar a la Pelota a Paleta en la semana del torneo, pero esta vez lo hicieron de manera oficial.



Luego de una recorrida por las instalaciones, compartieron una cena y luego asistieron al ensayo del Cuerpo de Baile de la entidad, Beti Alai, finalizando con canciones típicas en forma conjunta, en un lapso de mucha emoción para todos previo a la final del Campeonato Mundial.

