Grave denuncia por maniobra fraudulenta en UTHGRA: muertos e inactivos en el padrón

De cara a las elecciones internas de la Unión de Trabajadores del Turismo Hoteleros y Gastronómicos del próximo 2 de diciembre, el apoderado de la Agrupación 25 de Mayo y la Lista Verde, que encabeza el dirigente Pablo Santín, impugnó el padrón electoral en vista de “graves irregularidades” que el mismo ostenta y que “lo tornan manifiestamente fraudulento”, expuso en una presentación dirigida la Junta Electoral de UTHGRA Seccional Mar del Plata.

Se encuentra fraguado -con personas fallecidas, trabajadores inactivos y jubilados- alrededor del 50% del padrón que la comisión ejecutiva al mando de Nancy Todoroff entregó a la Junta Electoral y luego exhibió para ser considerado en los próximos comicios. Ante semejante atrocidad, se solicitó a la Junta que disponga la obligatoriedad de exhibir DNI para poder votar.

“Se ha comprobado mediante consulta a registros públicos (ANSES, AFIP y Registro de las Personas) y a través del contacto con ex afiliados, la inclusión de 4097 personas que no se encuentran actualmente en relación de dependencia y que por ende y lógicamente no revisten la condición de afiliados, por lo que no se encuentran en condiciones de votar”, denunció formalmente el apoderado de la Lista Verde, Pablo Rodolfo Benavidez, ante la Junta Electoral.

Asimismo, “se ha detectado la inclusión en los padrones de al menos 90 personas que se encuentran fallecidas”. Se adjuntaron en la presentación los nombres y actas de defunción que dejan en evidencia la maniobra doblemente sucia, ya que “no solo configura un manifiesto intento de fraude la inclusión de personas fallecidas”, sino a su vez “una total falta de respeto hacia la memoria de los compañeros afiliados y sus familias”.

En la misma línea, se advirtió también en los padrones la presencia de al menos 233 personas jubiladas, quienes no se encuentran en condiciones de votar.

Al respecto, el candidato a secretario general de UTHGRA Mar del Plata por la Lista Verde, Pablo Santín, repudió la maniobra comandada por la conducción del gremio y aseguró que “independientemente de que sean inescrupulosos y se atrevan hasta a poner a compañeros fallecidos en los padrones con el único afán egoísta de ganar la elección, sabemos que en diciembre vamos a ganar los trabajadores en las urnas, para dejar atrás estas y otras viejas prácticas que deslegitiman la real defensa de los derechos de los hoteleros y gastronómicos”.

Por todos los motivos antes expuestos, plantearon formalmente ante la Junta Electoral que “se disponga la exigencia obligatoria y como requisito la exhibición del Documento Nacional de Identidad al momento de ejercer el acto del sufragio” lo cual “se torna indispensable” a la luz de los hechos denunciados, para poder “evitar el fraude que se encuentran pergeñando las actuales autoridades de la Comisión Ejecutiva local”.

En la presentación, que “implica el agotamiento pleno de la instancia asociacional”, el apoderado de la Lista Verde le comunicó a la Junta Electoral: “Ante la gravedad de los hechos denunciados es que solicitamos se tengan presentes los hechos expuestos e intimo a la Junta Electoral a los efectos de que se expida en el plazo único y perentorio de 48 horas bajo apercibimiento a las acciones administrativas y judiciales correspondientes, sin perjuicio de las pertinentes denuncias ante los organismos que correspondan”.

