Guerra y Petroleo: El riesgo de un colapso energético global según la Cámara de Combustibles

En ‘Ecos del Día’, programa que se transmite de 17.30 a 20 horas por LU9 Mar del Plata con Javier Novoa, Patricio Delfino, miembro Cámara de Combustibles, analiza el impacto de la guerra entre Irán e Israel en el mercado energético, señalando una extrema volatilidad en el precio del crudo que dificulta establecer referencias fijas.

El conflicto bélico en Medio Oriente volvió a poner presión sobre el mercado internacional del petróleo y generó una fuerte volatilidad en los precios del crudo. Según explicó el especialista Patricio Delfino, vinculado al sector energético, el escenario actual hace difícil determinar si los combustibles en Argentina están caros o baratos.

El analista detalló que en apenas un día el precio del petróleo pasó de valores cercanos a los 120 dólares a menos de 90 dólares por barril, lo que refleja la incertidumbre que domina al mercado. En ese contexto, sostuvo que «no hay hoy una referencia correcta de precio» para los combustibles.

Según indicó, hasta mediados de febrero el mercado estaba relativamente equilibrado y los precios locales estaban alineados con los internacionales. Sin embargo, la escalada del conflicto volvió a alterar ese escenario.

La propuesta de fijar un precio temporal al petróleo

En ese marco, Delfino planteó que el Gobierno podría haber aplicado una medida excepcional para evitar trasladar la volatilidad internacional al mercado interno.

Según explicó, una alternativa hubiera sido convocar a las empresas petroleras y establecer de forma transitoria un precio máximo para el barril de petróleo destinado al mercado local.

En ese sentido, sostuvo que el planteo podría haber sido fijar un valor tope de entre 60 y 75 dólares por barril. De esa manera, señaló que «se podría haber aislado temporalmente el mercado interno» mientras se resolvía el conflicto internacional.

La lógica de esa medida sería brindar previsibilidad a los consumidores y evitar subas bruscas en los surtidores mientras dure la crisis internacional.

Aumentos recientes y cambios en la política de precios

En las últimas semanas se registraron subas en los combustibles que, según explicó el especialista, se ubican entre el 5% y el 7% desde fines de febrero.

Al mismo tiempo, destacó que un cambio en la política de precios de YPF también influyó en la percepción de los consumidores.

En ese sentido, indicó que desde mediados del año pasado la petrolera comenzó a aplicar ajustes más frecuentes, incluso de un día para otro, lo que rompió con la tradición argentina de modificar los precios una vez por mes.

De acuerdo con su análisis, ese sistema genera confusión entre los usuarios. «Ese cambio en la modalidad de hacer los ajustes de precio dejó al consumidor un poco mareado», explicó.

Hoy, en algunas estaciones de servicio, los combustibles más caros ya superan los 2.000 pesos por litro, mientras que la nafta súper todavía se mantiene por debajo de ese valor.

Diferencias de precios entre estaciones

Otro fenómeno que se observa en el mercado es la diferencia de precios entre estaciones de servicio de distintas marcas e incluso dentro de la misma empresa.

El especialista explicó que YPF aplica precios regionales, por lo que en ciudades como Mar del Plata todas sus estaciones suelen mantener valores similares.

En cambio, el resto de las compañías trabaja con un sistema de precios sugeridos. En esos casos, el operador de cada estación puede definir el valor final dentro de un margen determinado.

Según indicó, esa modalidad explica por qué pueden encontrarse variaciones de hasta 100 pesos entre distintos puntos de venta, aunque aclaró que actualmente la mayoría respeta los precios sugeridos por las empresas.

El riesgo global: petróleo, OPEP y el estrecho de Ormuz

El especialista también advirtió que el desarrollo del conflicto será clave para el futuro del mercado energético.

Explicó que el mundo cuenta con abundante petróleo, pero que la OPEP -el grupo de países exportadores- regula la oferta mediante cupos de producción para sostener los precios.

Sin embargo, el mayor riesgo hoy se encuentra en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde circula gran parte del petróleo mundial.

Según detalló, si Irán mantuviera bloqueado ese paso marítimo podría generarse un colapso energético global, con escasez de combustible y precios por encima de los 120 dólares.

De todos modos, el especialista consideró que la probabilidad de una guerra prolongada es baja y que habrá presión internacional para alcanzar un acuerdo.

«Creo que no hay mucho margen para una guerra extendida. Si el conflicto se resuelve pronto, el petróleo no va a valer ni 80 ni 90 dólares», afirmó.

Incertidumbre en el mercado energético

En este contexto, el analista concluyó que el mercado atraviesa una etapa de alta incertidumbre y que es necesario esperar la evolución del conflicto para tener una referencia más clara.

Mientras tanto, advirtió que cualquier estimación sobre el precio de los combustibles es provisoria, ya que todo depende de cómo evolucione la situación geopolítica en las próximas semanas.

Fuente: LU9

