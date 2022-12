Guía: Todo los que tenés que saber para evitar problemas en tus vacaciones. Pautas sanitarias y documentos en regla

Desde las medidas sanitarias por los rebrotes de Covid-19 hasta el manejo de la tarjeta de crédito en el exterior, conocé la información imprescindible para viajar dentro y fuera del país

Tanto para moverse dentro del país como para viajes al exterior, los requisitos se actualizan y las pautas se renuevan en relación a trámites administrativos, documentación solicitada, vacunación y cuidados sanitarios.

La incorporación de la obligatoriedad del barbijo en todos los aeropuertos de Brasil encendió las alarmas respecto a las restricciones que adoptarán las naciones para prevenir nuevos contagios de Covid-19.

Por otro lado, las disposiciones sobre el consumo en dólares fuera del país introducen una nueva variable para decidir si un pago se realiza en efectivo o con tarjetas de débito o crédito. El llamado dólar Qatar se estableció en octubre pasado en un intento del Gobierno por frenar la salida de divisas de los argentinos que viajan al exterior y se posiciona como la cotización más alta del mercado cambiario si se supera un consumo mensual con tarjeta de US$300.

La documentación digital, en tanto, está disponible en la aplicación Mi Argentina y sirve para trasladarse solo dentro del país. Otro capítulo son las licencias de conducir: en muchos casos se prorrogaron sus vencimientos y es necesario hacer una gestión que las valide si la idea es manejar un vehículo en el exterior.

Los ítems a revisar son diversos y para evitar contratiempos LA NACION elaboró una guía interactiva con toda la información sistematizada de cara a la temporada de verano 2023.

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN SE NECESITA PARA MOVERSE DENTRO DEL PAÍS?

Para viajar por la Argentina solo es necesario tener el DNI vigente. Si está vencido, se extravió o fue robado, es imprescindible volver a tramitarlo, ya sea de forma exprés o bajo la modalidad habitual.



En todas las jurisdicciones, se puede presentar el DNI digital descargado en la aplicación Mi Argentina. No obstante, es probable que en algunos casos las autoridades provinciales soliciten que el documento sea bajado desde la app a la vista de quienes realizan los controles.



En este momento no hay ninguna localidad del país en situación de alarma epidemiológica, por lo que no es necesario presentar permisos, certificados de vacunación, declaraciones juradas ni tests negativos de Covid-19.



La recomendación, de todos modos, es contar con la acreditación de las vacunas consignadas en el celular por si el ingreso a alguna atracción turística así lo requiere. Es más: el certificado en papel puede servir ante cualquier problema para activar la app.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS SANITARIOS PARA VIAJAR AL EXTERIOR?

Uruguay solicita la vacunación completa contra el Covid-19, es decir, dos dosis como mínimo. En caso de no estar inmunizados, solo pueden entrar aquellos que acrediten haber cursado la enfermedad entre 10 y 90 días antes.



Deben presentar un hisopado con resultado negativo de PCR-RT o test de antígenos realizado en las 72 horas previas al viaje únicamente aquellos que no recibieron el esquema completo y no cursaron la enfermedad recientemente.



Brasil exige el certificado de vacunación contra el Covid-19 o un test con resultado negativo realizado un día antes del viaje a las personas mayores de 12 años. Los menores de 12 están exentos de presentar certificados o tests.



Si la entrada es por vía aérea, el comprobante de vacunación o test negativo debe mostrarse antes del embarque al personal de la línea aérea responsable del vuelo.



En caso de ingresar por vía terrestre, la documentación se exige en el punto de control terrestre o ante las autoridades de los servicios de transporte internacional de viajeros por carretera y ferrocarril.



El certificado de vacunación deberá exhibirse en formato electrónico o impreso, no se admite bajo la modalidad de un código QR.



La aplicación de la dosis única o la última dosis del esquema de vacunación primaria debe haberse producido al menos 14 días antes de la fecha de salida.



Además, Brasil actualizó las medidas a adoptar en aeropuertos y aeronaves, y se retomó el uso obligatorio de barbijo con el fin de reducir el riesgo de contagio de Covid-19. La norma prohíbe el uso de cubrebocas acrílicos o de plástico, máscaras equipadas con válvulas de exhalación, bufandas, pañuelos de tela o cualquier otro material que no cumpla la función protectora correspondiente.



A todos los extranjeros que pretendan ingresar a España se les pedirá el certificado de vacunación completo o una prueba diagnóstica negativa (PCR o antígenos) o un comprobante de recuperación de Covid-19 reciente. La última dosis debe corresponder a una vacuna avalada en Europa: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm, Sinovac, Covishield o Covaxin.



Respecto al uso de barbijo, rige su obligatoriedad en los aviones. El embarque puede ser denegado si una persona no lleva tapabocas.



Si bien ya no se exige una prueba negativa de Covid-19 para ingresar a Estados Unidos, es requisito contar con el esquema completo de vacunas (dos dosis) aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Es decir, los argentinos que recibieron las dos primeras dosis de Sputnik V, deberán tener al menos dos nuevas aplicaciones de otras vacunas.

¿QUÉ PAPELES SE EXIGEN PARA VIAJAR A OTROS PAÍSES?

Si el destino es Uruguay, se puede viajar con el DNI físico y/o pasaporte al día. Además, la persona debe contar con un servicio de salud en el país o con seguro de viaje que cubra su estadía.



​​El turista que desee entrar a Brasil tendrá que portar un documento de identificación válido para el Mercosur o pasaporte. Además, como consecuencia del aumento de contagios de Covid-19 en el país vecino, las autoridades sanitarias decidieron volver a imponer ciertos requisitos de seguridad para los viajeros (ver pregunta 2).



En el caso de España, los argentinos necesitan tener al día su pasaporte, que habilita una estadía de hasta 90 días, válido por al menos tres meses después de la fecha programada para la salida del área Schengen.



Además, es imprescindible contar con pasajes de vuelta y una prueba de que se dispone de los medios económicos suficientes para costear el total de la estadía.



A partir de mayo de 2023, los ciudadanos argentinos deberán tramitar una exención de visa ETIAS, que representa el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes. Se trata de un sistema íntegramente electrónico que realiza un seguimiento de los visitantes de países que no necesiten un visado para acceder al espacio Schengen. La cumplimentación del formulario de solicitud para una autorización de viaje ETIAS dura alrededor de 10 minutos y tiene un costo aproximado de 7 euros por solicitud.



Los ciudadanos argentinos están exentos de tener que presentar un pasaporte con seis meses de vigencia al momento de ingresar a Estados Unidos, pero sí debe tener validez para el período de estadía previsto. Además, se exige la visa de turista vigente. Es importante saber que hay demoras en los turnos para tramitarla por primera vez o si el vencimiento superó los dos años (ver pregunta 6).

¿ES CONVENIENTE USAR EFECTIVO O TARJETA DE CRÉDITO EN EL EXTERIOR?

Luego de la incorporación del llamado dólar Qatar, que entró en vigencia el pasado 13 de octubre, la respuesta va a depender del monto que se gaste, dado que esta cotización rige para aquellos argentinos que tengan consumos mensuales mayores a US$300 con tarjetas de crédito y débito (y para pasajes al exterior y paquetes turísticos en el extranjero).



Para calcular su valor, hay que sumarle al tipo de cambio oficial el 30 por ciento del impuesto PAIS y un 45 por ciento a cuenta de Ganancias (hasta acá es igual al dólar tarjeta). Pero, a su vez, se le debe añadir un 25 por ciento a cuenta de Bienes Personales. Es importante aclarar que ese valor no aplica solo sobre el excedente de los 300, sino sobre el total. Además, en caso de que se utilicen tarjetas de distintos bancos, el tope mensual sigue rigiendo, dado que se determina por CUIT.



En esta línea, antes de superar los US$300 mensuales, es preferible pagar en efectivo dado que el dólar blue queda en la ecuación final con un valor más conveniente. Para los consumos mensuales menores a US$300, sí se aconseja abonarlos con tarjeta de crédito o débito ya que el valor sigue siendo más barato que el blue.

¿QUÉ TRÁMITES SON NECESARIOS PARA CONDUCIR EN PAÍSES LIMÍTROFES Y EN EL EXTERIOR?

La licencia nacional de conducir es válida para manejar en la mayoría de los países del mundo: desde marzo de 2017 tiene un formato que incluye códigos de nomenclatura internacional, respetando normas ISO y las disposiciones actualizadas de la Convención de Ginebra y de Viena.



Para evitar contratiempos, es importante recordar que la licencia de conducir digital es complementaria de la licencia de conducir en formato físico, y no la reemplaza.



En caso de que la renovación de la licencia haya sido prorrogada por la pandemia, se recomienda chequear en qué estado se encuentra en la página oficial que informa al respecto.



Asimismo, depende de cada jurisdicción establecer la gestión que corresponde para demostrar en el extranjero que el registro no está vencido. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires se debe realizar el trámite de reimpresión de la licencia, mientras que en territorio bonaerense hay que pedir un turno al centro emisor de licencias para renovarla.



Los vehículos patentados en un Estado miembro del Mercosur pueden circular libremente por cualquiera de los países parte. Es decir que tanto para Uruguay como para Brasil, los requisitos son los mismos: los autos deberán ser conducidos por el propietario o el usuario autorizado (a través una carta poder certificada por escribano público), por su cónyuge o por un familiar hasta segundo grado de consanguinidad con la documentación en regla.



Para alquilar un auto, es necesario contar con el documento de identidad y la licencia de conducir, ambos en formato físico. El interesado tendrá que acreditar la posesión de más de dos años de su permiso de conducir y ser mayor de 21 años.



Además, el turista que desee ingresar a Brasil con su auto, debe presentar la cédula de identificación del automotor y el seguro de responsabilidad civil del propietario y/o conductor de vehículos terrestres.



Para contratar un auto en España, hay que presentar la licencia vigente y el pasaporte. Todas las empresas solicitan que el interesado sea mayor de 21 años y algunas exigen tener carnet de conducir de más de 1 año o 2.



Si el destino es Estados Unidos, los requisitos para manejar un vehículo son: ser mayor de 21 años, contar con una licencia de conducir válida, portar pasaporte vigente y pasajes de avión para salir del país. Hay empresas que pueden cobrar una tarifa extra si el conductor tiene entre 21 y 24 años.

¿CUÁL ES LA DEMORA PARA CONSEGUIR LA VISA QUE PIDE ESTADOS UNIDOS?

La espera para conseguir una cita para tramitar por primera vez la visa o renovarla tras más de dos años de vencimiento es muy prolongada. Ante la baja de un turno, el sistema de la embajada norteamericana renueva los horarios, por lo tanto, si los interesados se conectan en ese momento pueden tener suerte y programar el trámite en plazos normales. Pero, en términos generales, es necesario prever más de ocho meses de demora.



Para la renovación de una visa vencida hace menos de dos años la espera se achica a 21 días.



Las visas B1 se emiten para personas que viajen con el objetivo de realizar negocios temporales, asistir a reuniones o congresos, mientras que las B2 corresponden a quienes quieren visitar el país con fines turísticos o para recibir un tratamiento médico.

¿PUEDO VIAJAR AL EXTERIOR CON EL DNI DIGITAL?

Si bien para viajar a cualquier país dentro del Mercosur se puede utilizar el documento nacional de identidad, no es válido el DNI digital que figura en la aplicación Mi Argentina del celular. Tampoco están habilitados el DNI libreta verde o celeste de confección manual, las cédulas de identidad emitidas por la Policía Federal Argentina, las libretas de enrolamiento ni las libretas cívicas.



Si el viaje es a otros países del mundo, es necesario presentar el pasaporte y, en destinos como Estados Unidos, Canadá y China, también se requiere VISA para los argentinos.



En todos los casos los documentos deben encontrarse vigentes al momento del viaje, ser el último ejemplar emitido y encontrarse en buen estado de conservación para poder identificar al portador.

¿CUÁNTO TIEMPO DE ESPERA HAY PARA OBTENER EL PASAPORTE?

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) informó que la contingencia ocasionada por el retraso en la provisión de chips se encuentra superada desde septiembre, por lo que no hay demoras significativas en la tramitación y emisión de pasaportes.



Las personas que hoy inician la gestión están recibiendo el ejemplar dentro de los 20 días hábiles posteriores. Este documento tiene una vigencia de 10 años para los mayores de 18 años y de 5 años para los menores de edad.



Ante una urgencia, existe la opción de abonar $7500 por el “pasaporte exprés”, que se entrega dentro de las 96 horas, mientras que el pasaporte regular cuesta $4000.



Por otro lado, el Renaper comunicó que si una persona hizo el trámite regular hace más de 14 días, necesita viajar por una emergencia y aún no recibió el pasaporte, puede completar un formulario para obtener el documento en pocos días.



Por último, continúa la posibilidad de tramitar el pasaporte en los aeropuertos de Salta, Córdoba, Mendoza, Rosario, Ezeiza y Aeroparque de manera inmediata. Con este formato, el documento será entregado en un máximo de seis horas y tiene un costo de $25.000.

¿QUÉ HAGO SI PERDÍ MI CERTIFICADO FÍSICO DE VACUNACIÓN?

En caso de extravío, el certificado de vacunación puede solicitarse a través de la dependencia de salud correspondiente. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, la gestión se realiza a través del celular. Para ello, se debe agendar a Boti, el número de WhatsApp de la Ciudad (11-5050-0147), y escribir “Certificado Covid”. El bot pregunta al usuario su número de DNI y en pocos segundos envía un PDF con la información requerida sobre vacunas. En la provincia de Buenos Aires, en tanto, se puede descargar a través de la aplicación Vacunate PBA.

