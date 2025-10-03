Habilitan un operativo especial en Mar del Plata para la revisión de pasaportes con fallas de impresión

Frente a las fallas detectadas en pasaportes emitidos por el propio Registro Nacional de las Personas (Renaper) se montó ahora en Mar del Plata un operativo especial para que aquellas personas que recibieron esta documentación en los últimos tiempos puedan verificar si presenta alguna irregularidad y amerita su reimpresión.

Así lo dispuso el organismo que en su Centro de Documentación Rápida de Mar del Plata (CDR), de San Juan 1521, atenderá las inquietudes de quienes hayan tramitado sus pasaportes durante los últimos meses.

Desde las oficinas administrativas han reconocido que se detectaron algunas fallas que ameritan la correspondiente eliminación de esas unidades y su cambio por un nuevo pasaporte, impreso con las condiciones exigidas para su seguridad y validez internacional.

Estas fallas fueron detectadas en el exterior y si bien en un principio se temió que pudiera haberse originado en algún tipo de impresión ilegal de pasaportes, pronto se pudo confirmar que el error nacía en el organismo oficial que se ocupa de la impresión. De acuerdo a lo que se informó, la tinta importada que se utiliza llegó en esta oportunidad con algunas deficiencias de calidad que no estaban a la altura de la exigencia.

Desde Renaper reconocen que hay unos 200.000 pasaportes emitidos en los últimos meses y que un 4 o 5% serían los que se imprimieron con las fallas detectadas.

Quienes hayan sido afectados por esta situación podrán tramitar el nuevo pasaporte sin ningún tipo de costo adicional, según se informó desde el Renaper. Los horarios de atención en el CDR local son de lunes a viernes de 08:00 a 20:00, y sábados de 08:00 a 14:00.

Fuente: ahoramardelplata

