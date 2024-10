¡Hablá Marica!, la obra que presenta Pepe Cibrián en Mar del Plata

¡Habla Marica! Pepe Cibrián Campoy encarna la figura de Federico García Lorca en los momentos previos a su muerte y lo hace dialogar con su asesino a la vez que con su madre, su padre y Salvador Dalí, su amor prohibido y negado.

Marica es un unipersonal magistralmente interpretado donde ser «distinto» conduce a la muerte, pero también a la capacidad de ser creador, y como tal, a trascender la desaparición física. Y es con esta pieza que el gran director, dramaturgo y actor argentino llegará a su amada Mar del Plata para subir al escenario del Teatro Municipal Colón, el próximo 18 y 19 de octubre a las 20:30.

En un stop de su última pieza teatral “Wilde, un hombre”, la cual repuso en homenaje a su madre Ana María Campoy, Pepe disfrutará del mar y del encuentro con el público marplatense de la mano del unipersonal que marcó una época en nuestro país, que lo marcó a él y al público.

Marica no sólo habla sobre la supuesta relación creada por la imaginación de Pepe Cibrián Campoy de Federico García Lorca y su asesino en las horas previas a su muerte sino que habla de la «muerte» de todo aquel que a través de un pensamiento diferente mereció y merece ser castigado. Ser relegado. Ser asesinado en vida. Los personajes conviven en un vínculo de amor y odio más allá del resultado final.

La interpretación de Pepe Cibrián Campoy de los personajes de Federico García Lorca, del asesino, de su padre, de su madre y de Salvador Dalí hace de este unipersonal un espectáculo multipersonal ya que al encarar a todos estos personajes lo sumerge en el mundo de cada uno de ellos.

Marica es un homenaje a uno de los más grandes dramaturgos de la lengua española. Marica es un homenaje al hombre y sus convicciones. Marica es un homenaje al HOMBRE. MARICA SOMOS TODOS: Marica es una defensa para todo aquel que sea diferente, Marica implica no sólo la condición de Federico García Lorca por lo cual fue asesinado sino del alma, la creatividad, el arte, la grandeza de todos aquellos que a través de sus obras y aún a costa de su propia vida modificaron la historia del hombre. Marica no sólo es un unipersonal, es un gran espectáculo pleno de actores, historias, de vivencias, que lo intepreta un solo actor????? acaso no es un sólo actor ser o no ser o que la vida es sueño… Marica es un fusil escondido que es revelado de su denuncia.

Marica es una bala perdida, es un agujero premeditado de donde no sólo brota sangre, sino ideas, pensamientos. Qué más peligroso para el poder necio que aquellos que piensan.

“Marica soy yo, marica sos vos, marica somos todos aquellos que apostamos al amor, a la convivencia y al sentido único de la creación de Dios”, dice el gran Pepe.

