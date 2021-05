Habló el chofer agredido: «No sé por qué tenemos que estar trabajando de esta forma»

Un chofer de la línea 554 fue salvajemente golpeado luego de pedirle a dos pasajeros que se pusieran el barbijo.

El hecho sucedió a la altura de Alvarado y Jara. El colectivero quedó inconsciente con fractura de tabique y en el pómulo.

“Al llegar a Vértiz subieron dos chicos, uno llevaba barbijo y el otro no, pagan el boleto y le digo por favor te podés poner el barbijo y me dijo que si. Se sientan al fondo, al llegar a Juan B. Justo veo que ninguno tenía el barbijo por lo que le vuelvo a pedir que se ponga el barbijo y ahí me dijo me estás tratando mal”, relató el chofer agredido.

“Se vinieron para adelante en Alvarado y Jara, uno movió la mampara, y cuando giro la cabeza siento un golpe y se me puso todo negro, no me acuerdo más nada. Me quebró el tabique y se me partió el hueso en el pómulo. La verdad no sé por qué tenemos que estar trabajando de esta forma”, agregó el trabajador indignado por la situación de violencia vivida.

Asimismo, destacó que “la municipalidad no hace controles, nosotros siempre estamos mal, si los dejamos a pie quedamos mal, si los llevamos de pie la gente empieza a sacar fotos que el colectivo está lleno”.

“La municipalidad se va a tener que mover porque controles no hay, patrulleros no hay. Doy Gracias a Dios que no llevaban ningún arma porque esto siempre termina mal. Nosotros vamos a ganar la comida diaria para la familia”, indicó.

“La doctora me dijo que van a ver cómo evoluciona el hueso sino me tienen que hacer una cirugía en el pómulo y otra en la nariz. Es mucha impotencia realmente”, comentó indignado por la situación.

