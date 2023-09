HABRÁ 74 PRODUCCIONES EXTRANJERAS EN EL 9° FESTIVAL FUNCINEMA

En el segundo adelanto de programación del 9° Festival Internacional de Cine de Comedia – FUNCINEMA, la organización anunció que serán 74 las producciones extranjeras que se podrán ver del 4 al 8 de octubre en Mar del Plata, con entrada libre y gratuita.

Sumando las 12 argentinas que fueron anunciadas la semana pasada, la programación del 9° Funcinema estará compuesta por 86 producciones (5 largos y 81 cortos) de 23 países.

La programación extranjera incluirá los siguientes largometrajes: el australiano The library boys de Zane Borg, los norteamericanos Crows are white de Ahsen Nadeem y Cherry de Sophie Galibert, y el ruso Mittelmarsch de Sofya Meledina.

Además, en materia de cortometrajes se verán los alemanes Blocks, Cat, Squirrel, T-Rex y Tiger de Julia Ocker, Die telefonzelle de Lukas März y Kilian Bohnensack, y Triumph of the actor de Daniel Holzberg; el australiano Room for one more de Jesse Vogelaar, el austríaco Recordings of a weather camera de Bernhard Wenger.

También se verán los belgas Drame 71 de Guillaume Lion, Luce and the rock de Britt Raes y Manbag de Pieter De Cnudde; los canadienses Danavan de Jean-David Rodrigue y Franie-Éléonore Bernier y Piscine pro de Alec Pronovost, con Zeneb Blanchet; y el escocés Candy de Sarah Grant.

Una representación importante será la de Estados Unidos con Breaking fast with Coca-Cola de Amy Omar, Open and shut de Kulap Vilaysack, Pennies from heaven de Sandy Honig, Poof de Margaret Miller, Run amok de Nitzan Mager, Vertical valor de Alex Kavutskiy y Work life de Kevin Ung.

También habrá varios cortos de España: Cremem les naus de Ignacio Rodó, Cuando haces pop de Edu Hirschfeld y Kevin Castellano, Dennis de Carlos Beceiro y Guillermo Garzón, La cena de Jesús Martínez “Nota”, Las visitantes de Enrique Buleo, Lentejas de José Antonio Campos Aguilera, Método zombie de Pablo Olewski, Santa hostia de Alberto Oliva, Superjodidos de Gaston Haag, Una comedia muy moderna de Fan Yang, Una terapia de mierda de Javier Polo y Work it class! de Pol Diggler.

Por Estonia se verá Dog apartment de Priit Tender; por Francia Apocalypse Dog de varios directores, Diginité(s) de Katia Crivellariy y Jean-Baptiste Kaupp, Fatih the conqueror de Onur Yagiz, Flat tired de Sylvain Robineau, Fortissimo de Victor Cesca, Le pompon de David Hourrègue, P.D.O. de Samy Sidali, The father, the son and the rav kalmenson de Dayan D. Oualid, The firefighter’s ball de Baptiste Drapeau, The summer holidays de Valentine Cadic y Uberlinks de Robert Hospyan.

La programación continuará con el corto húngaro Creamy de Bálint Dániel Sós; los ingleses Awkward intimacy de Emma Jude Harris y Emily Steck, Deloping de Jon Olav Stokke, My eyes are up here de Nathan Morris, Non-negotiable de Mike Doxford y Tall, dark and handsome de Sam Baron; el irlandés #NanaRocks de Leticia Agudo y The innkeeper de Paudie Baggott.

Además se verá el israelí Deadline de Idan Gilboa; los italianos Nei tuoi panni de Damiano Monaco, Old tricks de Viktor Ivanov y Edoardo Pasquini, Subtitles de David Barbieri, Super Jesus de Vito Palumbo y The delay de Mattia Napoli; y el polaco A dead marriage de Michal Toczek.

La lista finaliza con el neerlandés The smile de Erik van Schaaik; el checo The goose de Jan Mika; los rusos 40 minutes de Vlad Pavlov y Steps de Tatiana Moshkova y Marina Moshkova; el suizo But what does it mean de Julie Ecoffey; el taiwanés Penguin girl de Yuyu Yang; y el uruguayo Antes de Madrid de Ilén Juambeltz y Nicolás Botana.

El 9° Festival Internacional de Cine de Comedia – FUNCINEMA se realizará en el Auditorio del Museo MAR (López de Gomara y la costa), en la Sala Nachman (Boulevard Marítimo 2280) y este año se suma la Sala Payró (Boulevard Marítimo 1903), ambas del Teatro Auditorium.

Se recuerda que todas las funciones del 9° Festival Internacional de Cine de Comedia – FUNCINEMA se realizarán con entrada libre y gratuita. En breve se conocerán los films integrantes de la Competencia de Cortos.

FUNCINEMA es organizado por parte del equipo de la web www.funcinema.com.ar y cuenta con el aval del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), además de las declaraciones de interés de la Secretaría de Cultura y del Ente de Turismo del Partido de General Pueyrredon.

