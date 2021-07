Hallaron muerto en la calle al músico Palo Pandolfo

Palo Pandolfo se desvaneció mientras caminaba por la avenida Díaz Vélez al 5200, en el barrio porteño de Caballito, informó la Policía porteña de la Comisaría Vecinal 6 A y una ambulancia de SAME constató que había fallecido.

Según trascendió, personal de la Comisaría Vecinal 6 A de la Policía de la Ciudad observó esta tarde a una persona inconsciente sobre la avenida Díaz Vélez al 5.200. Inmediatamente, se solicitó una ambulancia del SAME que constató el fallecimiento y el cuerpo fue trasladado a la morgue donde se le realizará la autopsia.

La causa fue caratulada en principio como «averiguación por muerte dudosa». En el lugar se hizo presente un familiar que confirmó la identidad del músico, autor del éxito de los ’80 «Ella vendrá».

Palo Pandolfo formó el grupo Don Cornelio y la Zona en 1984, justo después de terminar la escuela secundaria, y su gran éxito fue «Ella vendrá», años más tarde recreada por Babasónicos.

El grupo se separó en 1989, tras la publicación de «Patria o muerte», y luego Palo formó Los Visitantes, banda en la que incorporó por primera vez los ritmos latinoamericanos, y con la que grabó «Salud universal», «Espiritango», «En caliente», «Maderita» y «Desequilibrio».

Su carrera solista comenzó en 2001 con «A través de los sueños», luego reeditado en 2007. Otros trabajos de Palo Pandolfo fueron «Antojo» y «Ritual criollo».

Ya más cerca en el tiempo, junto a La Hermandad grabó «Esto es un abrazo» y en 2016 publicó «Transformación», acompañado dos años más tarde por un documental que repasaba su proceso creativo.

En 2019 lanzó «El vuelo del dragón», un registro antropológico de sus tres décadas de carrera.

Hace dos semanas, Palo había publicado el single «Tu amor», un dúo con Santiago Motorizado que oficiaba junto a «El alma partida» como anticipo de su próximo álbum.

En la víspera había realizado un vivo por Instagram y en sus redes figuran posteos de pocas horas antes de la muerte, por lo que el deceso, cuya causa se desconoce, tomó por sorpresa a todos.

«El rock and roll es corporal, es así, como el tango. La música es corporal, son rituales chamánicos. No se puede tocar este tipo de música si no hay una identificación con la obra, un entendimiento de lo rupturista y de la carne… Es como dice Calamaro: el rock and roll no es un juego, es un golpe en los huevos», declaró alguna vez Palo Pandolfo.

