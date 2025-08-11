Hard Rock contratará entre 80 y 100 empleados en Mar del Plata: cómo y dónde postularse

La icónica cadena internacional Hard Rock Café abrirá sus puertas en octubre en Mar del Plata y busca incorporar entre 80 y 100 empleados de la ciudad.

Quienes deseen postularse pueden hacerlo de tres maneras: Por correo electrónico a empleo@mardelplata.gob.ar. Por WhatsApp al +54 9 223 355-3116. De forma presencial, en las oficinas de Marcelo T. de Alvear 115, de lunes a viernes, de 8.15 a 14.30.

El nuevo local funcionará en la tradicional esquina de Avellaneda y Güemes, donde años atrás operó el histórico videoclub Blockbuster. Con una superficie de casi mil metros cuadrados en dos plantas, combinará gastronomía, música en vivo, una tienda con merchandising oficial y una colección de objetos únicos, algunos con sello marplatense, como guantes del arquero campeón del mundo Emiliano “Dibu” Martínez y la clásica guitarra insignia de la marca.

La llegada de Hard Rock Café promete no solo generar empleo, sino también impulsar el turismo y fortalecer el centro comercial de Güemes. “Va a potenciar la marca Mar del Plata y fomentar el turismo internacional y de coleccionistas”, destacó el secretario de Desarrollo Local, Fernando Muro.

Fundada en 1971, Hard Rock cuenta con más de 180 restaurantes, casi 30 hoteles y una docena de casinos en más de 70 países, empleando a más de 40.000 personas a nivel global.

Con su desembarco en Mar del Plata, la ciudad se suma al circuito internacional del rock y el entretenimiento que caracteriza a la marca.

Fuente: Ahora mar del Plata

