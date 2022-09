Hasta el 20 de septiembre, la UTN Mar del Plata recibe propuestas

Luego del lanzamiento y ante la importante demanda que se produjo, los organizadores de CICE 2022 anunciaron que extenderán el plazo de presentación de proyectos. De esta manera, quienes deseen sumarse al primer Congreso de Innovación y Creatividad Educativa en Enseñanza Tecnológica, tendrán tiempo hasta el 20 de septiembre para completar el formulario online. Si bien será una actividad no arancelada, las propuestas deberán ser primero aceptadas por el Comité Evaluador que priorizará aquellos trabajos con una fuerte impronta comunicativa.

«Este congreso es bastante particular pues no nos juntamos sólo a hablar de educación, sino a reflexionar sobre nuestras propias prácticas docentes relacionadas a la tecnología», detalló el secretario académico de UTN Regional Mar del Plata Néstor Machado, quien a su vez expresó que «el CICE 2022 surge tras la necesidad de encontrarse entre pares para reflexionar sobre la práctica docente luego de los cambios suscitados en la post pandemia con el uso de la nueva tecnología en la comunicación, pero también con un replanteo profundo acerca de la práctica dentro del aula».

CICE 2022 se realizará en Mar del Plata el 3, 4 y 5 de noviembre en un marco interdisciplinario en donde educadores del ámbito de la tecnología se reunirán en la Facultad junto a especialistas del campo de la enseñanza y la creatividad para reflexionar sobre los principales desafíos que enfrenta la educación universitaria en la cultura contemporánea. A través de una mesa de debate se compartirán experiencias y desafíos vividos en las prácticas docentes en el ámbito de las carreras de Ingeniería. El objetivo es escuchar de parte de colegas, cuáles son sus estrategias didácticas y pedagógicas para motivar en la comunidad estudiantil y aggiornarse a los nuevos tiempos.

«Generalmente nuestras carreras son presenciales y con la pandemia nos empujó a la virtualidad, a la educación a distancia. Por eso hoy, existen algunas situaciones que debemos atender y por las que la docencia está atravesada más aún cuando hay personas que todavía se rehúsan a compartir un espacio cerrado a la vez que otras demandan la presencialidad total», dijo Machado en referencia a algunos de los cambios vividos luego de la pandemia y agregó: «En esos extremos debemos debatir y buscar nuevas estrategias para resolver situaciones de conflicto».

A su vez, el académico hizo hincapié en «no olvidar que la Universidad es una construcción social y no escapa de cuestiones que pasan en otros ámbitos». Y en cuanto al alumnado, expresó que «es posible que el desgranamiento o la deserción sea mucho más fácil apagando una computadora o apretando una tecla si algo no se entiende, que acudir a la institución, esperar a que lleguen sus compañeros, pedir ayuda al docente o solicitar repasar alguna temática que no quedó clara».

Sobre los trabajos a presentar, el Congreso busca motivar historias sencillas que cuenten pequeños o grandes avances en la enseñanza, a partir de innovaciones concretas, así como giros creativos dentro de la dinámica de la clase. Se convocan propuestas que ayuden a componer una narrativa actualizada sobre la educación tecnológica. Para participar, los interesados deberán ingresar a la web de la UTN regional Mar del Plata (https://mdp.utn.edu.ar/novedad/primer-congreso-cice-2022/) y completar el formulario. El plazo de presentación se extendió hasta el 20 de septiembre.

