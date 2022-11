HASTA LOS HUESOS SERÁ LA PELÍCULA DE CLAUSURA DE LA 37ª EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE MAR DEL PLATA

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata anuncia que Hasta los huesos (Bones and All), del recientemente galardonado Luca Guadagnino, será la película de clausura de su 37ª edición.

La proyección se realizará el sábado 12 de noviembre a las 19 horas en el Teatro Colón, y tendrá una repetición el domingo 13 a las 21 en el Teatro Auditorium.

Hasta los huesos, protagonizada por Timothée Chalamet (Lee) y Taylor Russell (Maren), narra una particular historia de amor entre dos jóvenes que viven en los márgenes de la sociedad. La película, contextualizada en los Estados Unidos de la década de 1980, tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Londres BFI y luego fue exhibida en el Festival de Cine de Telluride, en el 60° Festival de Cine de New York y en la última edición de la Bienal de Venecia, donde se llevó el León de Plata al Mejor director y Mejor nuevo talento.

El guion es de David Kajganich y está basado en la novela de Camille DeAngelis, Bones & All. El elenco se completa con las actuaciones de Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon Green, Jessica Harper, Jake Horowitz y Mark Rylance.

