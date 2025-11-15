Hay alerta amarilla para esta noche: se espera granizo y vientos de 90 kilómetros por hora

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por tormentas fuertes entre la noche del sábado y la mañana del domingo, con posible caída de granizo y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por tormentas que regirá desde la noche de este sábado y hasta la mañana del domingo. El organismo anticipó que se pueden registrar tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, posible granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Según el informe oficial, el fenómeno incluye núcleos de lluvia intensa en lapsos breves, lo que puede generar anegamientos en calles, complicaciones en el tránsito y caída de ramas u objetos sueltos. La advertencia busca que la población tome recaudos y evite situaciones de riesgo mientras se mantenga el mal tiempo.

El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, por lo que se recomienda prestar atención a los avisos actualizados del SMN y de las áreas de Defensa Civil.

Recomendaciones oficiales

Ante el escenario previsto, las autoridades difundieron una serie de medidas de prevención para la población:

Evitar circular por la vía pública , salvo que sea estrictamente necesario.

, salvo que sea estrictamente necesario. Asegurar macetas y objetos sueltos en balcones, patios y terrazas, para prevenir caídas por efecto del viento.

en balcones, patios y terrazas, para prevenir caídas por efecto del viento. No sacar la basura fuera del horario permitido, para evitar que bolsas y residuos obstruyan desagües y bocas de tormenta.

También se aconseja mantenerse informado por los canales oficiales, no refugiarse bajo árboles durante la tormenta, alejarse de cables caídos y no intentar cruzar calles o zonas anegadas donde no se vea la profundidad del agua.

Ante cualquier emergencia, se recordó que están disponibles las líneas de comunicación habituales:

Defensa Civil: 103

SAME: 107

Las autoridades pidieron a la población seguir de cerca la evolución de los avisos meteorológicos y colaborar con las indicaciones para reducir al máximo los riesgos durante el período de tormentas.

