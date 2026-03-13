Hecho histórico en Malvinas: se proyectó por primera vez una película argentina en las islas

En diálogo con «Pasen y Vean», programa que se transmite de 9.30 a 12 horas por LU9 Mar del Plata, el cineasta argentino Luciano Nacci dio detalles de la primera proyección pública de una pelicula argentina en las Islas Malvinas, de su autoría: el documental «Tormenta de Fuego».

El documental argentino Tormenta de Fuego, que aborda los incendios forestales en la Patagonia, se proyectó en Puerto Argentino y marcó un hecho inédito: fue la primera vez que una película argentina se exhibe públicamente en las Islas Malvinas.

La función reunió a más de 30 personas y, tras la proyección, se generó un debate con el público local. El film fue subtitulado en inglés para facilitar la participación de los isleños, en una experiencia que sus realizadores describieron como un puente cultural en un territorio atravesado por la memoria de la guerra de 1982.

Cómo llegó la película a las islas

El director Luciano Nacci contó que la proyección surgió casi de manera casual, durante un viaje al archipiélago para comenzar a trabajar en un nuevo documental sobre la vida en las islas.

Según relató, al visitar el cine local entabló relación con el programador del lugar y le comentó que tenían una película argentina terminada. «Nos decía que nunca habían pasado una película argentina. Empezamos a buscar información y confirmamos que nunca se había proyectado una dentro de las islas», explicó.

Tras ese intercambio, el cine aceptó organizar la función. La convocatoria se difundió a través de redes sociales y del «community board» local, lo que permitió reunir a vecinos de Puerto Argentino.

El documental: incendios que marcaron a la Patagonia

Tormenta de Fuego. Incendios en la Patagonia reconstruye el dramático incendio ocurrido entre 2020 y 2021 en la zona de la Comarca Andina, considerado el incendio periurbano más grande de la historia argentina.

El documental relata cómo el fuego afectó tanto áreas naturales como zonas pobladas. En total se quemaron más de 14 mil hectáreas, murieron tres personas y cientos de familias perdieron sus viviendas.

Nacci recordó que el equipo llegó a cubrir el desastre mientras aún estaba activo. «Los testimonios son muy crudos. Incluso mientras hacíamos entrevistas llorábamos porque la situación era muy fuerte», señaló.

El cine como puente para el diálogo

El equipo del documental trabaja desde hace años con temáticas vinculadas a la guerra de Malvinas y a los veteranos argentinos. En esta ocasión, el proyecto busca sumar otra mirada: la de los isleños.

El director explicó que la intención es avanzar en una nueva película que incluya testimonios de quienes viven en el archipiélago y también de excombatientes argentinos.

«Queremos generar diálogo. Escuchar a los isleños y que ellos también puedan escuchar lo que sienten los argentinos. La cultura y el cine pueden ser un puente», expresó.

Una película que todavía busca pantalla en Mar del Plata

La película ya fue proyectada en más de 30 salas y espacios culturales de distintas ciudades del país. Sin embargo, aún no tuvo exhibiciones en Mar del Plata.

Sus realizadores esperan poder concretar una función en la ciudad para continuar difundiendo el documental y abrir nuevos espacios de reflexión sobre el impacto ambiental de los incendios y el valor del diálogo cultural incluso en territorios atravesados por conflictos históricos.

Fuente: LU9

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