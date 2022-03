HEIDY “LA VOZ AFROLATINA DEL SOUL EN LATINOAMÉRICA”

Ante una sala colmada de público y amigos Heidy Viciedo dio inicio a sus presentaciones en vivo realizando el pasado viernes en La Terraza del Teatro Picadero su primer show post pandemia.

Con extensa lista de temas entre los que podemos destacar Loca, If I ain’t got you, Paso a Paso y su último corte Vogue entre otros, el concierto reafirmó, una vez más, porque es la voz afrolatina del soul en Latinoamérica, encantando a los espectadores entre los que podemos destacar a Jimena Barón e Ingrid Grudke.

Próximas fechas

-Viernes 25 de Marzo “Mansión Four Season”

-Viernes 15 de Abril “Mansión Four Season”

-Jueves 21 de Abril “Temple”

-Jueves 28 de Abril a Martes 17 de Mayo (Shows en Miami)

Acerca de Heidy Viciedo

Heidy Viciedo es una cantante cubana con trayectoria internacional. Desde muy joven ha desarrollado una exitosa carrera en los más importantes escenarios de Cuba, México y Argentina. Actualmente trabaja en la producción de su nuevo disco con canciones de su autoría, su lanzamiento está previsto para este año. En simultáneo presenta sus shows en diversas salas de la República Argentina.

TRAYECTORIA

PHIL COLLINS la seleccionó para cantar para toda Latinoamérica el tema principal de la película animada de Disney “Tierra de osos”, (Brother Bear) la versión en inglés fue interpretada por la cantante Tina Turner, desde ese momento y de la mano de los productores de Disney Latinoamérica, Jack Jackson y Raul Aldana, Heidy ha aportado su voz para canciones de varias películas como, “La princesa y el sapo”, “About Adam”, “Kim Possible”, y decenas de series animadas entre ellas, “Scrubs”, “Proud Family”, “Es tan Raven”, “Phineas & Ferb”, “Clásicos de Disney”, y muchos más.

A su vez, se ha destacado por compartir escenarios con grandes de la música como Pablo Milanés, Alejandra Guzman, Francisco Céspedes, Mario Domm, Amaury Gutierrez, Esteban Morgado y otros artistas importantes de la música latinoamericana.

En 2015 de la mano de la reconocida actriz Alejandra Majluf, llegó al teatro en Calle Corrientes y formó parte del elenco de la obra de teatro “Viva la Vida”.

Desde el 2017 hasta octubre del 2019 realizó junto a Jimena Barón la gira “La Tonta Tour” y “La Cobra” .

En 2021 grabó un duo junto a Rodrigo Tapari que se encuentra próximo a lanzarse.

