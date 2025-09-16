Hinchas de Alvarado celebraron el Día del Niño junto a más de mil chicos de la ciudad

Con una gran convocatoria en Jara y Peña, la familia del torito de matadero organizó una jornada llena de juegos, shows, sorteos y sorpresas para más de 1000 chicos y chicas de distintos barrios de Mar del Plata.

El pasado sábado 13 de septiembre, los hinchas de Alvarado vivieron una verdadera fiesta popular en el marco del Día del Niño, reuniendo a más de mil chicos de diversos barrios de la ciudad en Jara y Peña.

Un hecho destacado fue que más de 1000 chicos se llevaron un juguete, resultado del gran esfuerzo y la solidaridad de la hinchada de Alvarado, que trabajó intensamente para que ningún niño ni niña se fuera con las manos vacías.

La jornada, organizada por la hinchada de Alvarado, contó con una variada propuesta que incluyó shows en vivo, animación, inflables, maquillaje artístico, juegos, barbería gratuita y una gran cantidad de sorteos con importantes premios. Además, los más pequeños disfrutaron de un almuerzo, merienda y golosinas para compartir en familia.

El evento fue posible gracias al compromiso y la solidaridad de los hinchas, quienes una vez más mostraron el costado social y comunitario que caracteriza al club, generando un espacio de encuentro y alegría para cientos de familias marplatenses.

Con un clima festivo y la participación de Torino, la celebración del Día del Niño se convirtió en una verdadera fiesta azul y blanca, reafirmando el vínculo de Alvarado con su gente y con la comunidad.

