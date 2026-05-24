El Pirata le empató dos veces al Millonario y le ganó 3 a 2 sobre el final en el Kempes para volver a amargarlo como cuando lo mandó al descenso. Primera estrella para el club cordobés.

Histórico: Belgrano campeón del fútbol argentino tras ganarle una gran final a River. El Pirata, como en el 2011 cuando lo mandó al descenso, amargó al Millonario después de vencerlo por 3 a 2 en el Mario Alberto Kempes en el partido decisivo del Torneo Apertura. De esta manera, el club cordobés sumó la primera estrella de su historia. Colidio y Galván marcaron para River y Leonardo Morales y Nicolás “Uvita” Fernández por duplicado para el Celeste.

Belgrano empezó con las situaciones más claras, pero River se impuso primero en el marcador. A los 18 minutos del primer tiempo, una buena combinación entre Marcos Acuña y Tomás Galván por la banda izquierda terminó con un centro rasante para que Colidio definiera dentro del área y abriera el partido. El empate llegó a los 26′, cuando Leonardo Morales ganó de cabeza tras un córner ejecutado por Lucas Zelarayán y dejó sin chances a Santiago Beltrán.

En el complemento, cuando iban 15 minutos de esta etapa, Galván volvió a adelantar al Millonario tras una asistencia realizada por el propio Colidio con un pase en el momento justo, con la precisión justa y la fuerza justa. El club de Núñez volvió a ponerse arriba, pasaban los minutos y parecía que el título estaba en el bolsillo, pero…

Belgrano, que no se dio por vencido, fue y fue ante un River replegado y encontró premio. A los 40 minutos, tras un intento de pase profundo al área, la pelota impactó en el brazo de Lautaro Rivero y los jugadores de Belgrano reclamaron penal. En primera instancia, Yael Falcón Pérez dejó seguir, pero desde el VAR, a cargo de Leandro Rey Hilfer, lo convocaron para revisar la acción.

Después del chequeo, el árbitro consideró que el defensor de River realizó “un movimiento” hacia la pelota y sancionó la infracción. Nicolás Fernández ejecutó el penal con un remate alto y cruzado para establecer el 2-2 y cambiar el clima de la definición.

El golpe dejó aturdido a River y Belgrano aprovechó el envión anímico. Apenas unos minutos después, Franco «Mudo» Vázquez mandó un centro venenoso y Uvita Fernández dentro del área definió de zurda para el 3-2 definitivo. El atacante se convirtió en la figura de la tarde con una ráfaga decisiva que desató el festejo cordobés en el Kempes.

River intentó reaccionar en el cierre y empujó con centros tras el ingreso de Juan Fernando Quintero, pero se encontró con la resistencia de Thiago Cardozo y una defensa firme encabezada por Leonardo Morales. La tensión también alcanzó al banco millonario, donde Eduardo Coudet fue expulsado por protestar sobre el final. ¡Belgrano volvió a amargar a River y es el nuevo campeón del fútbol argentino!

aafuente: Diario Popular

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