HISTÓRICO CONVENIO ENTRE EMPLEADOS DE COMERCIO Y VENDEDORES AMBULANTES

El Sindicato de Vendedores Ambulantes de Mar del Plata y Zona Atlántica, SI.V.A.R.A y el gremio de empleados de Comercio, SECZA, firmaron éste miércoles un convenio histórico de cooperación que permitirá el acceso a la salud, educación y capacitación, entre otros beneficios, a cientos de familias de trabajadores.

El convenio que le brinda la Asociación Mutual de Empleados de Comercio, AMEC, a la Mutual 18 de Enero de Vendedores Ambulantes permitirá que las y los trabajadores vendedores ambulantes y sus familias puedan acceder a una gran cantidad de beneficios en materia de salud, educación y capacitación entre otros. El mismo se firmó en la sede de SECZA entre el Secretario General de Comercio, Guillermo Bianchi y el Secretario de la Mutual de Vendedores Ambulantes, Ariel Greco.

“Hoy es un día histórico para nuestra organización Gremial ya que nuestras familias podrán acceder, entre otras cosas, a un sistema de salud de primer nivel algo de vital importancia para nuestros trabajadores. Somos conscientes que tanto la salud como la educación son herramientas importantísimas para la calidad de vida de la gente. Hoy la familia de SECZA, a través de Guillermo Bianchi y su equipo de trabajo, nos brindan la posibilidad de acceder a esas herramientas tan importantes y que históricamente han sido un sueño para nosotros”. Afirmó Greco.

«Para un sindicato pequeño y de mucha lucha a lo largo de nuestra historia, es un paso importantísimo el que hemos dado hoy. Seguiremos trabajando, no sólo por incorporar más beneficios a nuestros afiliados, sino también en no claudicar en el camino a la registración de los trabajadores de nuestra actividad. Entendemos que la registración posibilitará no sólo un orden para la ciudad y nuestra gente, sino la posibilidad de transformar una actividad que siempre ha sido informal en formal. Conocemos el camino, estamos empeñados en transitarlo y esperamos el acompañamiento del estado Nacional, provincial y Municipal para poder llegar a buen puerto. La derogación de la ordenanza que prohíbe la actividad no ha hecho más que permitir un sinfín de irregularidades y la vulneración de derechos de muchos trabajadores. La visualización de la actividad permitirá ordenar, regular y registrar a nuestra gente. Este es el camino que nos encomienda cada día nuestro Delegado Regional José Lencina», subrayó Ariel Greco.

Hay que recordar que la actividad de los vendedores ambulantes ha sido perseguida durante décadas y por estos tiempos tanto el sindicato como el municipio han iniciado un camino de diálogo para cambiar la historia.

