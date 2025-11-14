“Homo Argentum” y “Matzel tov” gratis y al aire libre en villa victoria este fin de semana

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata entra en su tramo final. Este sábado se conocerán las películas ganadoras en cada competencia y el premio principal, el Astor de Oro. Hasta el domingo se podrá seguir disfrutando en diferentes salas cinematográficas de nuestra ciudad, con precios muy accesibles y proyecciones especiales gratis al aire libre.

En el Centro Cultural Victoria Ocampo (Villa Victoria) de Matheu 1851 se proyectarán este fin de semana dos películas, al aire libre con entrada libre y gratuita, viernes y domingo a las 20:

Viernes 14 de noviembre: “Mazel tov” de Adrián Suar.

Domingo 16 de noviembre: “Homo Argentum” de Mariano Cohn y Gastón Duprat.

¿Cómo y dónde se retiran las entradas?

Las entradas se retiran en el Centro de Información Turística de Marítimo Patricio 2276, de 15 a 18, el día anterior a cada película. Al día de la proyección los asistentes pueden llevar su silla, reposera o manta.

La programación completa de la edición 40 del Festival internacional de Cine se puede consultar ingresando en mardelplatafilmfest.com/40/es/programas/ y las entradas se encuentran a la venta a través de la boletería online miboleteria.com.ar para las diferentes funciones, con precios preferenciales para jubilados y estudiantes. Las salas que forman parte son Auditorium, Paseo Aldrey, Teatro Colón, y Cine Ambassador.

Fuente: ahoramardelplata

Comentarios

comentarios