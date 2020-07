Horacio Taccone: “Es prioritario sostener las fuentes de trabajo”

El concejal de Acción Marplatense presentó una iniciativa para crear el Programa Comercios Protegidos, con asistencia económica para los comercios que aún no han podido abrir sus puertas, y aquellos que lo hicieron con limitaciones.

“El municipio tiene que trabajar urgentemente en la asistencia y ayuda real a los comercios que a la fecha no pudieron abrir sus puertas, tenemos que evitar que más comerciantes locales decidan cerrar sus negocios. Cada cierre son puestos de trabajo que se pierden y tiene un impacto importante en la economía marplatense” señaló Taccone

La propuesta presentada por el Bloque de Acción Marplatense prevé la eximición de Tasa de Servicios Urbanos, Tasa de Seguridad e Higiene, canon por mesas y sillas, alícuotas municipales en los servicios de luz y gas, tasa de publicidad y propaganda, y tasa de renovación de licencias de transporte escolar y servicios de transporte privado con afectación al turismo y/o viajes. Además, incorpora subsidios para paliar la difícil situación que atraviesan estos sectores comerciales.

El concejal agregó que “entendemos que la ayuda real al comercio que no está facturando hoy y que no lo ha hecho por cuatro meses tiene que ser lo más amplia posible. Restaurantes, cines, teatros, shoppings, clubes, agencias de turismo, guías de turismo, hoteles y alojamientos turísticos como así también transportes escolares y con afectación al turismo, están atravesando un proceso económico de grave crisis”

Taccone recordó que desde las medidas dispuestas por el Estado Nacional en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, a través del Decreto 297/20 y sus prórrogas, la actividad comercial de la ciudad se ha ido abriendo paulatinamente, pero que ello sucede en un marco de incertidumbre y crisis económica. La situación es aún más grave para aquellos rubros que no solo no han podido abrir al momento, sino que no saben con certeza cuándo lo podrán hacer.

“Los comerciantes de la ciudad están haciendo un enorme esfuerzo por sostener sus negocios y mantener los puestos de trabajo. El gobierno municipal debe implementar medidas para apoyarlos, ya que sino es claro que el efecto en el desempleo y la economía local será devastador” continuó el concejal.

Para finalizar, aclaró que “este programa está pensado para los comercios que permanecen cerrados como resultado del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Son ellos quienes más necesitan hoy un estado presente, que en este contexto de incertidumbre, les de la contención y apoyo que necesitan”.

