Horacio Taccone “La ideología del maquillaje: una pose sin gestión”

El concejal de Acción Marplatense se refirió a la gestión municipal y al incumplimiento del acuerdo que firmaron con el Intendente Montenegro para la aprobación del presupuesto “la ideología del maquillaje es la pose sin gestión, hacer como que hacen, mientras incumplen lo que prometen” refirió.

Taccone señaló que el ejecutivo municipal no está realizando las obras y gestiones a las que se comprometió en marzo de este año, “el centro cívico del oeste, los polideportivos, la profundización del proceso de digitalización de trámites, la Terminal de Cruceros, la licitación del hospitalito de Batán o de la red de cloacas del barrio Jardín de Stella Maris. No comenzaron ninguna de estas obras. Tampoco la Escuela 217 del barrio Félix U Camet, que nos preguntamos si saben dónde queda” y continuó “no se están engranzando las calles, y el presupuesto participativo está aun en la fase de la pose. Se comprometieron en 2021 y estamos por llegar a 2023 sin que hayan instalado ni un tobogán ni un sube y baja en ninguna plaza que haya sido votada por los vecinos”.

Respecto de la gestión integral de residuos y servicios urbanos y la separación en origen, el concejal recordó la visita coartada de la concejal Mantero y expresó que “debería dar para la vergüenza: una sociedad estafada a la que se la invita a separar lo que después se amontona en un vertedero”.

Taccone añadió que “ni siquiera han convocado a los vecinos para iniciar las reuniones previstas en el acuerdo. La ideología del maquillaje es la que hoy tapa lo que no se hace, y no lo vamos a dejar pasar”, y agregó “nosotros no estamos hechos de twitts ni de likes, no hacemos poses en Instagram ni practicamos el histrionismo de tik tok. Nos gusta hacer, y desde donde estamos hoy nuestro deber es controlar la gestión, monitorear aquello que se hace, o en este caso, que no se hace”.

Para finalizar, el concejal remarcó que “Mar del Plata y Batán deben recuperar un lugar protagónico en el escenario global. Necesitan que se realicen las obras, se planifiquen de forma participativa las políticas públicas y se dé respuesta a las necesidades de vecinos y vecinas”.

