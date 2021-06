Horacio Taccone: “Promover la seguridad vial salva vidas”

Luego de conocerse el informe del gobierno provincial que establece que Mar del Plata es la ciudad con más accidentes fatales del interior provincial, desde el bloque de Acción Marplatense señalaron que han presentado varias propuestas que apuntan a la seguridad vial “La solución no pasa por aumentar las multas. El trabajo debe ser integral e incluir la concientización, la educación, prevención, control, y en última instancia la sanción. Propusimos en noviembre de 2020 un programa integral de seguridad vial porque debemos poder evaluar las acciones que sirven y las que no. Porque no podemos seguir brindando las mismas respuestas. Y eso significa tomar toda la dimensión de problema”

El concejal explicó que “Las muertes por accidentes de tránsito son la cuarta causa de muerte en el país, y la primera en jóvenes de 15 a 24 años. El informe del gobierno de la provincia nos pone en alerta, nos interpela. Se cuentan los fallecidos, se tabulan los lesionados y se precisan los daños materiales, pero no podemos cuantificar cuántos accidentes se han evitado gracias a la educación vial impartida a tiempo. Por eso creemos que debe ser una prioridad, y debe ser planificada y ejecutada con seriedad”

Plan Municipal de Seguridad Vial

La propuesta crea un plan municipal de seguridad vial que tiene como finalidad lograr la disminución de los índices de siniestralidad en materia de tránsito. Los ejes principales del plan son la concientización, educación, prevención, control y sanción.

“La educación vial es parte fundamental de la formación y educación ciudadana, de la promoción de una cultura de valoración y respeto por la propia vida y la de los demás. Ello debe ir acompañado de los controles, que desde el inicio de la pandemia han sido casi inexistentes. Aun con menos circulación por las medidas de confinamiento, los muertos en siniestros viales no bajaron” afirmó Taccone, y agregó que “propusimos metas concretas: reducir los siniestros viales en un 30% para fines de 2021, promover charlas y reuniones e incluir en todos los niveles y modalidades del sistema educativo programas permanentes de enseñanza en materia de seguridad vial, entre otras”

El proyecto fue presentado en el mes de noviembre de 2020 y aun no fue aprobado por las comisiones del Concejo Deliberante.

Nuevas sanciones para infractores reincidentes

Respecto del impacto de las faltas en la siniestralidad Taccone remarcó que “hay una reincidencia permanente en las faltas de tránsito, que son una causal de siniestros viales. Estacionar en doble fila o cruzar un semáforo en rojo no solo entorpece la circulación, causa choques” y continuó “las sanciones económicas o multas no parecen ser la solución para estos conductores y por eso proponemos cursos de readaptación, que tienen por finalidad que participen de instancias de concientización y educación vial vinculados con la temática que provocó la reincidencia. Que concurran a instituciones públicas como el INAREPS, donde realizan la rehabilitación muchas personas que han sufrido siniestros viales, y tomen conciencia de la dimensión de sus actos”

La finalidad es que los Jueces Municipales de Faltas dispongan penas accesorias a las sanciones económicas, que propicien sistemas de readaptación, sensibilización y concientización del infractor. Los jueces podrían retener la licencia de conducir del infractor hasta que se pueda corroborar que participó en los cursos, charlas o talleres que se le hayan indicado.

“Con este tipo de medidas el Juez Municipal de Faltas puede promover la modificación de las conductas. En nuestro proyecto proponemos que el ejecutivo firme convenios con instituciones como la ONG de Familiares de Siniestros Viales y también organismos públicos para que los miembros de estas instituciones se sumen al dictado de los cursos” agregó el concejal

Educación vial en las escuelas

Otra de las propuestas presentadas desde el bloque de Acción Marplatense pone el foco en la educación vial, que consideran que “es parte fundamental de la formación y educación ciudadana en la promoción de una cultura de valoración y respeto por la vida. Desde 1994 la Ley Nacional de Tránsito establece la necesidad y la importancia de incluir la educación vial en todos los niveles de enseñanza para reducir la tasa de siniestralidad en el país”

El proyecto establece un plan de educación vial que tendría como primera acción la campaña denominada “Últimos 5 minutos por la vida y la seguridad vial”, en la que se destinarán los últimos cinco minutos del proceso de aprendizaje del alumno a brindar consejos y/o charlas de educación y seguridad vial” algunos de los consejos que se proponen son “¿Te vienen a buscar?: antes de cruzar la calle mirá para ambos lados que no venga ningún vehículo, cruzá por la senda peatonal y no te distraigas. Si el auto está en doble fila, decile a quien vino a buscarte que es peligroso, que te dijeron en la escuela que debe estacionar junto a la vereda aunque implique caminar un poco más”

Para finalizar Taccone reafirmó que “Las estadísticas, los números, son personas. El informe presentado por la Subsecretaría de Transporte de la Provincia debe preocuparnos, alertarnos y hacernos actuar en consecuencia. Desde Acción Marplatense hemos presentado distintos proyectos con un objetivo común: que haya un Plan Municipal de Seguridad Vial”.

