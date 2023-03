Horacio Taccone: “Un Discurso de verano”

El presidente del bloque de Acción Marplatense señaló que “el intendente dio un discurso de verano para inaugurar el periodo de sesiones ordinarias. Alegre y despreocupado por momentos, no tan enfocado a la realidad auténtica que tenemos. Esa “cuidad del no” que afirma haber terminado no se verifica a las 5am para los vecinos que hacen cola para lograr un turno de salud que la mayoría de las veces no hay” y continuó “tampoco se verifica el fin de la “ciudad del no” para los vecinos que necesitan más seguridad, piden más protección y no la tienen. No hay más prevención para evitar que demasiados marplatenses no sigan perdiendo sus vidas en las madrugadas de la velocidad descontrolada que las cámaras de las fotomultas ven pasar, recaudatorias, pero ineficaces. Queda bastante no todavía, desafortunadamente, para los que quieren una habilitación rápida de un comercio o de una pequeña industria”.

Respecto de los logros expresados por el intendente Taccone remarcó “mucho de lo bueno que pasa lo están haciendo los vecinos y las vecinas, los comerciantes, los que invierten. Los que trabajan. Por ejemplo, este verano fue récord turístico en la argentina, todos los destinos nacionales desbordaron de gente y, por suerte, Mar del Plata también. Todos sabemos de la importancia que tiene para el trabajo marplatense, para los ingresos de la ciudad que vengan muchos turistas. Hay que reconocer en ese sentido que el dólar diferenciado tuvo un rol preponderante para el éxito. Pero desde el municipio no se pudo acompañar el boom de visitantes con una ciudad más limpia y ordenada”

Para finalizar, el concejal refirió que «en cualquier caso, y más allá de las diferentes maneras de ver la realidad que tenemos con el intendente lo que nos pasó ayer al escucharlo es lo mismo que nos viene pasando desde el primer día: ni en los conceptos ni en los hechos se ve una estrategia para el desarrollo de Mar del Plata. Solo palabras para la ocasión”.

