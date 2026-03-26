Horacio Zeballos vuelve a hacer historia y es el Nº 1 del ránking de dobles en soledad

Gracias a su victoria junto al español Marcel Granollers en los cuartos de final del Masters 1000 de Miami, el tenista marplatense supera al británico Neal Skupski en la cima del ránking ATP

El tenista marplatense Horacio Zeballos se tranformó en número 1 del ranking de dobles de la ATP por segunda vez en su carrera, y por primera vez en soledad, luego de avanzar a las semifinales del Masters 1000 de Miami.

Zeballos, de 40 años, venció junto al español Marcel Granollers al monagesco Hugo Nys y el francés Édouard Roger-Vasselin por 6-3 y 7-6 (3), por los cuartos de final del torneo de dobles que se celebra en Miami.

1️⃣🔝 ¡VICTORIA Y VUELTA AL N°1 PARA ZEBALLOS Y GRANOLLERS! 👏👏



La dupla argentino-española venció en sets corridos a Nys/Roger–Vasselin para meterse en las semis del torneo.



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De esta manera, el tenista marplatense superó al británico Neal Skupski en la cima del ránking de la ATP, quien llegó a este certamen como el líder, pero perdió en esta misma instancia junto al estadounidense Christian Harrison (cayeron 7-5, 5-7 y 10-6 ante los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori).

Ahora, Zeballos tiene 8.680 puntos en el ranking en vivo de la ATP, 90 más que Granollers y 130 más que Skupski. Se trata de la primera vez que el argentino es Nº 1 en dobles en soledad, ya que en mayo de 2024 lo hizo junto a su compañero catalán.

En semifinales del Masters 1000 de Miami, Zeballos y Granollers se verán las caras con la dupla del británico Henry Patten y el finlandés Harri Heliövaara, cuartos preclaisificados, este viernes a las 14 (horario argentino).

Fuente: Mi8

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