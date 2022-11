Hormigón sostenible: “Incorporar residuos en la creación de materiales es una forma muy eficiente de reciclar”

Lucas Fernández Shepard, estudiante de la Facultad de Ingeniería de la UNMDP, desarrolló en el marco de su proyecto de tesis de grado, la producción de hormigón sostenible. Este hormigón, que incorpora en su producción el agregado de residuos plásticos, fue utilizado por el gobierno municipal en obras como la ciclovía y la reparación de calles a lo largo de la ciudad.

Para conocer con mayor profundidad las características y alcances de este desarrollo, desde Portal Universidad nos pusimos en contacto con Pablo Stefani, director del proyecto de tesis y profesor e investigador del CONICET.

En cuanto a la producción de hormigón sustentable dijo: “Cada caso es particular porque cada combinación de formulación con el tipo de agregado plástico le da características particulares al hormigón. Es necesario estudiar las distintas condiciones de molienda y los tipos de plástico que se utilizan. En lo que respecta a este proyecto específico, se utilizaron paragolpes de plástico de autos, que no hay forma de reciclarlos de forma directa. Lo que se hizo entonces fue utilizarlo como agregado en el hormigón, sustituir parte de las piedras por plástico”.

“Se trabajó en colaboración con el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado (Emvial) que tiene dentro de sus intereses promover el uso de plásticos reciclados y hacer un poco más limpia nuestra ciudad. Fue más que interesante el resultado de las pruebas que estuvimos haciendo, pudimos aplicarlo a un caso concreto, que son los cordones de la ciclovía. Algunos de esos cordones amarillos son fabricados con el hormigón con la formulación que desarrolló Lucas Fernández Shepard”. agregó.

Asimismo, Stefani se refirió a las propiedades de este hormigón y sus similitudes y diferencias respecto del hormigón convencional. En ese sentido dijo: “Es necesario buscar la convención adecuada para el tipo de aplicación que se le va a dar. Por eso hay que estudiar la formulación, hay que analizar las condiciones del plástico en cuanto a su rigidez o adherencia, en qué condición es más conveniente agregar ese plástico para conservar sus características de resistencia, entre otras variables. Este tipo de hormigón que se formuló se puede usar para hormigones de relleno, no para hormigón estructural de un edificio por ejemplo”.

“En cuanto a la durabilidad no hay ningún inconveniente, el hormigón de relleno tiene muchísimos usos, se utiliza para la pavimentación, por ejemplo: la base del pavimento de hormigón rígido se hace sobre una base donde se puede utilizar el hormigón de relleno. Tiene muchas aplicaciones y el volumen de plástico que se recicla es muy grande. En ese cordoncito amarillo, que pesa más o menos 20 kilos, contiene casi un kilo y medio de plástico”, detalló.

Por otro lado, respecto del costo de producción de este hormigón sustentable dijo: “El modo es exactamente el mismo que se utiliza para producir cualquier hormigón. Lo único que cambia es que se sustituye parte del agregado natural por el agregado plástico. Obviamente hay que moler y transportar ese plástico y eso tiene un costo. Posiblemente sea un poquito mayor, pero no es tan significativo el incremento sobre el costo cuando miramos el beneficio que genera”.

Reciclaje y economía circular

En cuanto al objetivo primordial de este tipo de proyectos, Stefani dijo: “Lo que se busca es reciclar plástico en el marco de la economía circular. Queremos incorporar los residuos en la creación de nuevos materiales porque es una forma muy eficiente de eliminar residuos y reutilizarlos. Es verdad que hay que ver variables económicas y analizar un montón de cosas pero es importante destacar la importancia de hacer algo porque el plástico no va a desaparecer por sí solo”.

“Un ejemplo importantísimo desde el punto de vista económico es la ecobotella. Es muy buena porque da trabajo a personas, cooperativas, talleres asociados para trabajos en discapacidad. Todo ese material que se guarda en la ecobotella llega limpio y no tenés que realizar ningún gasto de limpieza para utilizarlo. Es muy importante concientizar: si desde nuestras casas separamos los residuos de forma limpia, ordenada y con criterio se hace un aporte inmenso”, agregó.

Asimismo, explicó que la separación de residuos en origen no sólo es útil para la economía circular y para los recicladores, sino que beneficia al mismo ciudadano que la realiza. Sobre este aspecto dijo: “La situación actualmente en el predio es terrible, y de esa forma se ayuda a las personas que están separando los residuos, es mucho más fácil para ellos que si se lo dan mezclado. Más allá de eso, nadie quiere vivir en un mar de plástico. Ayudar es ayudarnos a nosotros mismos. Hay que tomar la decisión de colaborar, no importa si me gusta o no me gusta, hay que hacerlo para ayudar a los separadores y a nosotros mismos”.

Cuidando lo nuestro

Desde la universidad se desarrolla un proyecto llamado “Cuidando lo nuestro MDP” donde se trabajan varias iniciativas vinculadas al reciclaje, como pueden ser las ecobotellas. Sobre este proyecto, Stefani expresó: “Es un proyecto interinstitucional, de diferentes facultades de la UNMDP, que está vinculado al reciclado de plásticos. Este proyecto trabaja a partir de brindar información y promover la educación y actividades vinculadas a relacionar diferentes empresas, cooperativas, ONGs y personas para buscar canales que promuevan el reciclado de materiales”.

Asimismo, agregó: “Las ecobotellas son una forma de recuperar residuos en forma limpia, para luego ser utilizados por otras empresas que lo pueden reciclar o darle algún tipo de uso. También se trabaja en proyectos vinculados al uso de políticas biodegradables y se hacen pruebas con algunos tipos de residuos plásticos”.

“Desde cuidando lo nuestro se gestionan 90 puntos verdes marcados en la ciudad donde se pueden llevar esas botellas. Por ejemplo, existe una empresa que fabrica madera plástica, ya sea mobiliario o tablas con plástico recuperado a partir de ecobotellas. Desde la UNMDP favorecemos estas iniciativas y coincidimos en la necesidad de formar profesionales con conciencia ambiental y básicamente promover todo lo que sea el cuidado del medio ambiente”, concluyó.

