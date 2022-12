Hospitales en «grave» estado: «Trabajo no remunerado, falta de insumos, gas y personal»

En el marco de las denuncias hacia el HIGA por falta de gas, profesionales de la salud se movilizaron en las afueras del Materno Infantil por un abrazo solidario, a la vez que cuestionan la situación laboral que categorizaron como «crítica y acuciante».

En ese sentido, la profesional de la salud, Alejandra García, comentó: «Es un plan de lucha que se formó en la asamblea del 25 de noviembre, donde había acciones, es decir que se planificaba una el 1 de diciembre con acciones a nivel central y otra a nivel local y regional, éste miércoles».

Asimismo, explicó que luchan por la paritaria porque, si bien hubo un gran aumento, «ya en diciembre y con una inflación galopante, no nos alcanza porque partimos de sueldos muy bajos. Si el sueldo es bajo, el porcentaje queda corto».

Independientemente a ello, «también provoca que la salud pública sea una puerta giratoria porque los profesionales entran y no les llegan los cargos, si llegan no son en blanco, y al año siguiente, por el trabajo desmesurado a razón incremento en la pandemia, el salario no se ve remunerado en la tarea que se desempeña», indicó García.

A su vez, la médica comentó que existen otras reivindicaciones, como la promulgación de la Ley de Pase, que implica que «quienes entran a la carrera hospitalaria como técnicos o administrativos, al obtener al título no pueden pasar a la carrera profesional porque cuando se votó en la Legislatura no hubo quorum», por lo que no se realizó ya que es una ley de excepción.

«Por otra parte, pedimos insumos en el Regional porque está en una situación crítica y sobre la Ley de Desgaste Laboral, promulgada a nivel provincial, pedimos que los municipales se vean también sostenidos en ella porque la tarea es la misma», sostuvo.

Sobre el final, expresó que el Regional está en un momento «grave y acuciante que exige rápidas respuestas», que «no puede seguir sin gas, personal y una infraestructura vieja».

«Recordemos que Mar del Plata es la cabeza de la zona sanitaria 8va, entonces en el verano hay demanda local, lo que el Municipio no resuelve y la del resto de municipalidades, que son 15 partidos, todas ellas derivadas en el Materno y el Regional», concluyó.

FUENTE: El Marplatense

