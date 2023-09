Hoteleros preocupados por la temporada: «Es tal la incertidumbre que está jodido estimar precios»

En el marco de los Juegos Evita en Mar del Plata, la ciudad estuvo más activa que de costumbre por la cantidad de turistas que arribaron y las delegaciones que colmaron hoteles. Pero además, porque se acerca el último fin de semana largo del año -del 13 al 16 de octubre-, que se estima que ”será muy bueno gracias al Previaje 5”.

Sin embargo, esa dinámica de abundancia es más confusa o menos asertiva cuando se enfoca en la temporada de verano, que estará muy condicionada por los resultados de las elecciones generales del 22 de octubre.

Jesús Osorno, presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica, dialogó con Mi8 y reconoció: ”Tenemos muchas dudas con las tarifas. Si yo tengo que darte un precio para la temporada, una cama doble la tengo en 39 mil pesos hoy, pero no sé mañana. Es muy jodido, no podemos estimar un precio. Si los economistas y demás profesionales no pueden estimar el escenario en el futuro, menos lo vamos a saber nosotros. Estamos tomando algunas reservas, sólo pagando ahora”.

”La incertidumbre es doblemente peligrosa. Los alquileres y los balnearios están muy caros también. Nos la tenemos que rebuscar con descuentos o haciendo precio. Congelamos lo que nos parece, pero si el dólar pasa los 900, tenemos que sentarnos a hablar con el cliente. Es mucha duda, es preocupante”, sostuvo con preocupación, pensando en la temporada 23-24.

A su vez, Osorno hizo hincapié en la quinta edición del PreViaje, manifestando que ”fue una de las medidas más acertadas. Para una ciudad como Mar del Plata, es muy beneficioso. Es plata que vuelve al circuito de alguna forma, tanto para el consumidor, como para nosotros y para el estado”. En tanto, agregó: ”El Ente Municipal de Turismo promociona bastante la ciudad, siempre es necesario hacerlo”.

Finalmente, quien preside la AEHG habló sobre los Juegos Evita 2023 y aseveró: ”Son los juegos más intensos que yo recuerde desde la época de Duhalde. Casi todos los hoteles están colmados”.

Fuente: Canal 8 Mar del Plata

