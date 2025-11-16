Hoteleros y gastronómicos se preparan para un fin de semana extra largo con buenas expectativas

Desde UTHGRA Mar del Plata indicaron que las reservas superan el 60%. Destacaron que será “un impulso para el sector en general, y para los trabajadores y trabajadoras en particular» en el cierre de «un año difícil» y en la previa de una temporada «todavía incierta».

De cara al próximo fin de semana extra largo por el Día de la Soberanía Nacional, mejoran las expectativas en la ciudad. Desde la conducción de UTHGRA Mar del Plata indicaron que, por el momento, las reservas hoteleras rondan entre el 50 y el 60%, y marcaron que el número podría crecer en las próximas horas gracias al buen clima pronosticado.

El secretario general, Pablo Santín, destacó que el movimiento turístico en esta época “es un impulso para el sector hotelero y gastronómico en general, y para los trabajadores y trabajadoras en particular, en el cierre de un año muy difícil”. En ese sentido, remarcó que la llegada de visitantes “reactiva a la gastronomía y la hotelería, que vienen golpeados y tuvieron varios fines de semana largos flojos este año”.

“El buen tiempo siempre ayuda. Sabemos que cuando el clima acompaña, Mar del Plata se mueve. Y este fin de semana que viene, de cuatro días, por ahora, pinta muy bien, así que esperamos que sea un anticipo de una temporada que todavía es incierta, pero que necesitamos que sea fuerte”, marcó el secretario general de UTHGRA Mar del Plata.

Desde la conducción del gremio resaltaron además que los trabajadores «hacen un gran esfuerzo todo el año» para sostener el nivel de excelencia de los establecimientos hoteleros y gastronómicos de la ciudad, y que «la oferta se renueva y crece permanentemente en busca de ofrecer siempre algo distinto y mejor».

«Esa impronta la trasladamos desde el primer día a la conducción de UTHGRA Mar del Plata. Mientras avanza la construcción de la nueva sede con una obra tremenda, ahora por ejemplo estamos terminando la refacción y ampliación del Centro Recreativo, con una nueva pileta climatizada y una gran oferta recreativa para toda la familia, porque sostenemos que la recreación es un derecho de los trabajadores y además contribuye a la excelencia de los servicios que prestan en los establecimientos», explicó Santín.

De cara al verano que se aproxima, Mar del Plata sigue siendo un destino «altamente competitivo» dentro de la región, dijo el secretario general y remarcó: “Tenemos una oferta gastronómica enorme, variada, de muy buen nivel, y hoteles de todas las categorías con servicios de calidad. Eso nos hace únicos, sumado a los atractivos naturales y turísticos que nos caracterizan, y seguimos siendo una ciudad elegida por miles de turistas”.

Santín subrayó que el turismo “no solo impulsa el trabajo», sino que «también da aliento en el cierre de un 2025 que ha sido muy complicado para todos”. Por eso, desde UTHGRA Mar del Plata esperan que el movimiento del fin de semana que viene sirva para «recuperar parte de la actividad perdida» y proyectar un verano más positivo, como todos los sectores ligados al turismo necesitan.

