HOY ABRE LA INSCRIPCIÓN PARA LA CARAVANA DE LA PRIMAVERA

Hoy lunes 8 de septiembre comienza la inscripción de la 65° Caravana de la Primavera, los jóvenes del Pequeño Mundo nos traen una propuesta icónica para pasar un día único en la ciudad.

Los organizadores llenaron la ciudad de afiches de la tradicional bicicleteada, la cual se realizará el domingo 21 de septiembre.

El recorrido de ida comenzará a las 8 en Matheu y Jujuy, luego continuará por Av. Independencia, Av. Juan B. Justo, y Avenida de los Trabajadores hasta el “Centro Scout Mar del Plata” (a metros de faro), donde habrá un tiempo de descanso. La vuelta será por la costa hasta Av. Luro, finalizando en el monumento General San Martín, con el acto de clausura previsto para las 16:30.

La inscripción está abierta de lunes a sábados de 10 a 19 en Matheu 3349. Allí quienes se acerquen podrán adquirir el solapín (nombre de la inscripción al evento) por el módico precio de $3000. Los beneficios de este año por adquirirlo son:

– La participación en el tradicional sorteo de una bicicleta.

– Un vaso de gaseosa

– Un helado

– Acceso a micros

– Posibilidad de subir la bicicleta al camión “Pinchazo” en caso de cansarse o pinchar.

– Atención médica.

Si bien no es obligatorio inscribirse para participar, hacerlo permite acceder a estos beneficios y colaborar con la organización del evento. Para consultas, el Pequeño Mundo habilitó el teléfono +54 223 668-5862.

