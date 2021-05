IBP Abril 2021: Los alimentos siguen aumentando, mientras el Salario Mínimo queda atrasado

El relevamiento realizado desde el Isepci en conjunto con el Movimiento Barrios de Pie en 120 comercios de los barrios populares de nuestra ciudad, comprende los 57 productos que componen la Canasta Básica de Alimentos, de acuerdo con la metodología del INDEC. La comparación entre el relevamiento de marzo con el del pasado mes de abril, arroja una suba promedio del 3.07% en promedio en los productos de la CBA. Se destaca particularmente la variación intermensual en los rubros Almacén, de 4.95%, y en carnicería de 4.05%.

El Director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci) en Mar del Plata, Rodrigo Blanco, afirmó: “En lo que va del año, el rubro Almacén continúa liderando los incrementos de precios, acumulando una suba trimestral (enero a abril) de casi 15 puntos porcentuales (14.84%). Si proyectamos estos datos tendríamos un estimativo anual del 60% para esta categoría de productos. Estos importantes aumentos son seguidos por el rubro de las carnes, que presentan un acumulado trimestral de 11.30%. A pesar de que hace pocos días la Secretaría de Comercio prorrogó los precios máximos para los cortes populares establecidos desde enero, éstos siguen ausentes en los negocios de cercanía de los barrios populares. En particular en abril, comparando desde enero, los productos que más aumentaron fueron del almacén los lácteos en especial con la leche (16,7%), el queso cuartirolo (38,5%) y el queso de rallar (27,5%), la manteca (33.5%) y el yogurt (15%); también la polenta (31,5%), la harina (10%) y el aceite (35%). Del rubro de carnes los productos que más aumentaron en forma trimestral fueron el pescado (14.5%) y el pollo (26,5%), que actúan como sustitutos de la carne vacuna ante los aumentos acumulados por los cortes tradicionales; también se incrementaron los precios del hígado (37%) y el espinazo (20%). Con estos valores en constante aumento, cada vez más personas ven vulneradas sus posibilidades de cubrir la alimentación nutritiva en sus hogares».

El Director del Isepci Mar del Plata, y también dirigente de Libres del Sur, analizó estos datos en el marco de la actualidad económica y laboral del país: “En la última reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil se acordó un incremento del 35% a pagar en cuotas, cuyo primer tramo se empezó a pagar en abril, y el último llegará recién en febrero de 2022. Lo cierto es que en Abril el aumento fue un 9% retroactivo,con lo cual el salario mínimo pasó a ser de $23.544 en un contexto en que la inflación interanual de Abril, según el INDEC, fue de 46,3%. De este modo, el SMVM apenas si alcanza al valor de la canasta Básica Alimentaria para 4 personas. Ni siquiera llega a cubrir la mitad de la Canasta Básica Total que establece la línea de la pobreza. En el caso de los programas sociales como Potenciar Trabajo (que perciben la mitad de un SMVM), nunca alcanzarían los $15.000 hasta febrero de 2022, una cifra ínfima que no permite ni la mínima subsistencia. En este contexto, obtener empleo no significa salir de la pobreza, o incluso de la indigencia. Este exiguo aumento no sólo no augura recuperación del salario mínimo, sino que seguramente permitirá una nueva pérdida de su poder adquisitivo. Es de esperar que en la próxima reunión del Consejo prevista para antes de finales de año, las representaciones gremiales no convaliden la continuidad de la pérdida de poder adquisitivo de las remuneraciones que se viene dando en los últimos tres años, incorporando nuevos reclamos de aumentos.” A continuación, Blanco añadió: “En este escenario, ante la expansión de la segunda ola de la pandemia del COVID-19 en nuestra ciudad y las nuevas medidas que restringen la actividad económica, resulta imprescindible generar un blindaje social y proteger a los que menos tienen. Por eso, necesitamos aumento en la Asignación Universal por Hijo para cuidar a nuestra infancia; que se reinstale el IFE en forma mensual y con monto actualizado, así como un firme control de precios en los alimentos. De la misma manera que implementar nuevamente el ATP para aquellos sectores económicos que puedan verse más afectados por las restricciones implementadas y/o a implementarse en nuestra ciudad».

