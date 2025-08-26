Ideal para un paseo por la costa: cómo estará el clima este martes 26 de agosto en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un cielo despejado y con buena temperatura. Atrás quedaron los fuertes vientos del fin de semana

Sigue el buen clima en Mar del Plata después de un fin de semana ventoso e inestable, y este martes 26 de agosto se espera una jornada con buen tiempo.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a la mañana habrá neblina en la ciudad, sin probabilidades de lluvia, pero luego el cielo estará despejado.

La temperatura no bajará de dos dígitos: 10º C a la mañana, una máxima de 16º C y 13º C a la noche.

En cuanto al viento, primero soplará desde el noroeste a 13-22 kilómetros por hora y a la tarde virará al norte a 7-12 km/h. Al anochecer aumentará un poco su intensidad a 13-22 km/h.

Fuente: Mi8

