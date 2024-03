Identificaron al joven fallecido por el choque en el Torreón: las emotivas despedidas de sus amigos

La investigación luego del siniestro fatal ocurrido en la madrugada de este jueves en la zona del Torréon del Monje, avanzó en las últimas horas con la identificación del joven fallecido y los otros tres ocupantes del auto que resultaron heridos.

Quien murió esta madrugada el chocar el vehículo en el que viajaba como acompañante se llamaba Luciano “Luchi” Varela, tenía 19 años y no poseía antecedentes penales. Los heridos resultaron ser Robin Fernández y Claudio Basualdo, ambos también de 19 años, y Franco Silva de 20.

Una vez difundida la noticia, varios de sus amigos y allegados despidieron a Varela con posteos en la red social Facebook, Gustavo, expresó “vos sí eras piloto amigo, todavía no caigo que te paso esto a vos, descansa en paz y espero que tengas esa paz que mereces”, junto a fotos de Varela haciendo willy en distintas motos.

Anahí, por su parte, escribió “Dios te tenga en la gloria amigo. Es algo de no creer que en paz descanses. Me quedo con los mejores recuerdos a tu lado. Te voy a extrañar, verte cruzar por casa como el gran piloto que sos, que hagas ruido, verte en la casa de mis primos, que estén todos jodiendo. Siempre tan alegre amigo eras, nunca te voy a olvidar nunca me voy a olvidar los hermosos momentos a tu lado que eran de risas jodas. Siempre presente amigo. Volá muy alto Luchi malo”.

Agustín, por su parte, posteó “Un día muy triste para mí, descansa en paz wachin, se te va extrañar mucho” y Nicolás se preguntó “por qué a vos Luchi, un re pibito mano, toda una vida por delante guacho descansá en paz”.

Otro de los pasos que dio la investigación fue la confirmación de que el Peugeot 208 blanco era robado y se imputará al conductor, mientras se trabaja para conocer si los cuatro jóvenes escapaban tras llevar adelante una entradera en el centro de la ciudad.

Fuente: Ahora Mar del Plata