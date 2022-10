IMAGO MUNDI: RESPETO POR LA DIVERSIDAD CULTURAL

Imago Mundi, otra Imagen del Mundo, el actual, tal el nombre del acto de la EES4 que tuvo lugar en el Teatro Municipal Colón y que resignificó ese nombre medieval con la impronta del nuevo milenio.

La comunidad de dicho colegio se dio cita para celebrar la Diversidad con un artístico que engalanó la festividad y que significó, con el marco de la Banda Sinfónica Municipal, y el aporte de los artistas Emma Burgos y Lalo Alías, un plus, dado que se oficializó el relanzamiento de la Cía. de Arte e Inclusión La Corte de los Milagros, con nuevos integrantes.

A sala llena, el público aplaudió de pie, con la música de fondo de Rezo por vos, canción más que significativa, por lo que implica la letra de un tema ya emblemático para nuestra cultura.

Sentidas palabras de los maestros José María Ulla, anfitrión, y de Luis Reales, quien estuvo y está con La Corte desde sus inicios, en 2005, quienes destacaron la importancia de la Inclusión y del valor del Arte como herramienta indispensable para transformar la vida y ofrecer una visión de futuro.

Ulla destacó el acto como algo superador, por la unión entre Cultura y Educación y se dirigió al público, entre quienes hubo muchos espectadores jóvenes que nunca habían asistido al Teatro Colón, y resaltó que el encuentro fue mucho más que un concierto de la Banda para espectadores propios, sino un acontecimiento importante para el Organismo, para la comunidad, porque trascendió la misión de los ciclos de conciertos: un puente, una apertura para nuevos horizontes de vida.

Como nota, el saludo de todos los integrantes de la Banda, conmovedor, junto con La Corte de los Milagros, al grito de “que es lo que quiere la corte… alegría… cuándo… aquí y ahora!! Fue más que contundente.

Asimismo, el maestro Ulla destacó la presencia de Reales, en su primera presentación con la Banda Municipal, en un acontecimiento que marcó un principio de, pidió, una larga serie de presentaciones.

Luis Reales, ex director del Teatro Colón, y ex sub secretario de Cultura comunal, músico, compositor, docente de La Corte de los Milagros y co fundador de La Corte junto con Ceratto, se refirió a la fecha y a la importancia del arte como herramienta indispensable para otorgar una perspectiva más humana y feliz en el día a día. En sentido recuerdo, rememoró su inicio, como socio en sus comienzos.

Tanto las palabras del Maestro Ulla como las de Reales resaltaron la importancia de brindar encuentros entre Educación Y Cultura como puentes para incentivar proyección de futuro.

Ambos hicieron hincapié en la dicha de volver a los escenarios y de integrar el público, luego de la pandemia que puso al mundo en cuarentena y aislamiento. E instaron al público de jóvenes a unirse en estos trayectos artísticos.

El director de la EES4, Islas Malvinas, profesor Gabriel Irigoyen, destacó, en el cierre que “educar es un acto de amor, y eso es lo que vimos en el escenario… La comunidad de la secundaria 4 lo merece y los estudiantes que participaron lo demuestran. Vinieron todos, no se quisieron perder la salida. Como en muchas otras ocasiones, pero ésta fue especial, dado que nos deleitó la Banda Sinfónica Municipal… Muchos chicos nunca habían visto y disfrutado de algo así. Muchos conocieron el Colón. Muchos nunca habían visto actores como Burgos y Alías, muchos no habían tomado clases de danza, ni de teatro. El comentario a la salida fue maravilloso. En la escuela consideramos que hay que salir al mundo, unir la educación formal con la popular, con la clásica, con el arte… Y esto se vio en las caras de los estudiantes, el trabajo de mucha gente, artistas, técnicos, docentes. Por eso solamente quiero agradecer a quienes hicieron esto posible”, concluyó.

Por su parte, Ceratto y Chiatti, junto con Muscari, Burgos, Díaz y Alías festejaron con los integrantes y afirmaron que van por más.

Ficha técnica

Banda Sinfónica Municipal, dirigida por el Maestro José María Ulla.

Emma Burgos

Florabil Leguimús

Eduardo Lalo Alías

Luis Reales

Y lxs alumnxs Angelina Ferrero Regalía, Kai López Gallucci, Christopher Tabares de Souza, Karen Palacios y Simón Rodrigo.

Idea: profesoras Virginia Ceratto y Paola Chiatti

Dirección: Virginia Ceratto

Asistencia de dirección: Simón Rodrigo

Coreografía: profesora Claudia Díaz

Entrenamiento actoral: Emma Burgos

Textos: Eduardo Galeano y Pablo Neruda

Video Mares: Imágenes Laura Parra, Marcela Burlastegui, edición: Rosana Muscari.

Comunicación visual: Rosana Muscari

Vestuario: La Corte de los Milagros

Maquillaje: Paola Chiatti

Comentarios

comentarios