Impactante: perdió el control del auto, arrasó con varios postes y terminó volcado

Un conductor protagonizó un impactante siniestro vial en Della Paolera y Daprotis. Perdió el control y tiró al menos dos postes de alumbrado.

Un impactante siniestro vial se produjo en el límite entre los barrios Estrada y Aeroparque, donde el conductor de un vehículo perdió el control y arrasó con varios postes de luz hasta que el auto terminó volcado sobre un lateral.

El hecho ocurrió este sábado, temprano, en la zona de Della Paolera y Daprotis. Por causas que se tratan de establecer, el conductor de un vehículo marca Peugeot perdió el control y se salió de la cinta asfáltica.

En ese sector de la ciudad no hay cordón cuneta por lo que siguió la marcha a toda velocidad por el pasto. Producto del impacto, el auto derribó al menos dos postes de alumbrado y también chocó contra un árbol.

El auto quedó volcado sobre uno de los laterales y con severos daños en toda la estructura. Un móvil policial se hizo presente en el lugar y constató los daños que había provocado el conductor del auto sobre el patrimonio público. El conductor no sufrió lesiones de gravedad.

Los inspectores municipales constataron que el conductor circulaba sin cédula verde, aunque el vehículo no tenía impedimentos legales. De todos modos, el auto fue secuestrado.

Fuente: MI8

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