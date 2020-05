IMPACTO DEL AISLAMIENTO OBLIGATORIO SOBRE EL TRABAJO, LOS INGRESOS Y EL CUIDADO

LOS PRIMEROS DÍAS DE MAYO SE CONOCIÓ EL INFORME DEL OBSERVATORIO DE LA DINÁMICA LABORAL DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDÓN.

Allí se expusieron los resultados de la encuesta realizada por el Grupo de Estudios del Trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas, en el marco del acuerdo CGT /UNMDP

De la consulta a trabajadores y trabajadoras de distintas actividades del sector público y privado, surge que durante el transcurso del aislamiento social, el 31 % no está percibiendo ingresos y el 23 %, percibe menos que antes de la cuarentena. El 85 % de las personas que respondieron la encuesta, son del sector privado.

Desde la CGT Regional Mar del Plata hemos señalado que la decisión del priorizar el cuidado de la salud de la población han sido sin lugar a dudas acertadas para evitar la mayor cantidad de pérdida de vidas humanas.

Sin embargo, el aislamiento ha dejado expuesto lo frágil del mundo del empleo, cuántos sectores se encuentran fuera de la economía y en una situación sumamente vulnerable.

De los encuestados, 49 % no trabaja o trabaja menos que antes y de ellos, el 42 % ha sufrido despidos, suspensiones o vieron afectada su actividad, en el caso de los cuentapropistas y otros en relación de dependencia.

A la difícil situación que tenía Mar del Plata, se le suman los efectos de este momento crítico para la actividad económica.

No sólo los ingresos y el trabajo mismo se han visto afectados. Según el estudio del GrET, también se vieron afectadas las condiciones laborales. Muchos de los trabajadores del sector público señalan que trabajan más horas y por otra parte, hay más recarga laboral sobre las mujeres.

La encuesta puso de manifiesto las dificultades para compatibilizar el cuidado de hijos, adultos mayores y personas dependientes con el trabajo remunerado. Más de la mitad de los encuestados tienen personas a su cargo y entre ellos, el 73 % dice dedicar más horas a las tareas domésticas. El 61% reconoce que las responsabilidades domésticas son un obstáculo para el teletrabajo. El 83 % de las mujeres tienen personas a su cuidado. Otro dato a tener en cuenta que la franja que más despidos sufrió el mes pasado, es el de mujeres de 30 años en edad promedio.

Esto pone de manifiesto las asimetrías que existen en la distribución de las tareas y la necesidad de que reconozca todo el trabajo invisibilizado como los son las tareas de cuidados.Será necesaria también una regulación para estas nuevas formas de las modalidades del trabajo, muchas de las cuales seguramente persistan luego de la pandemia. Es fundamental que tanto las políticas públicas como el mundo del trabajo incorporen esa realidad a la agenda y así, se pueda trabajar sobre ella. Estado, sindicatos y empresas buscando las mejores alternativas para resguardar a las personas y sus derechos.

El 96 % cree que se afectará su economía. De la consulta se desprende un alto grado de incertidumbre e inseguridad y este dato está íntimamente relacionado a la posibilidad de que accedan a distintas formas de flexibilización laboral. .

Como CGT nos hemos fijado la política de la defensa del empleo registrado, denunciado a los que utilizan la crisis para obtener réditos individuales como asimismo, la preocupación por el sostenimiento de la actividad de las PYME.

Sabemos que la situación es extremadamente complicada, que algunos sectores están siendo seriamente afectados. Así lo hemos expuesto ante concejales de las distintas fuerzas políticas y funcionarios municipales y provinciales. Trabajamos en conjunto con la comunidad y las autoridades para salir adelante, apelando a que el mayor esfuerzo recaiga en quienes más tienen. Por otra parte, que la gran cantidad de recursos que el Estado está destinando a asistir en esta pandemia, llegue a quienes más los necesitan y que se sancione con firmeza a los especuladores que se aprovechan de la necesidad de los trabajadores y trabajadoras.

