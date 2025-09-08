Impacto en mercados de la dura derrota de La Libertad Avanza: esperan fuerte presión sobre el dólar y riesgo país, y más castigo para ADRs y bonos

El oficialismo sufrió un duro revés electoral, mayor al previsto por el mercado, en la provincia de Buenos Aires. En la city esperan que este lunes el dólar arranque con firme presión alcista, que los bonos y acciones profundicen las caídas y que el riesgo país se consolide por encima de los 900 puntos. El Gobierno enfrenta una semana crítica, además, con licitación de deuda, y un mercado que exige “reseteo” de la política económica.

La contundente derrota electoral de La Libertad Avanza (LLA) en las legislativas de la provincia de Buenos Aires, a manos del peronismo, deja planteado para este lunes un complejo escenario financiero, con inmediata fuerte tensión para el dólar y los activos argentinos. Previo a la apertura de los mercados, la city anticipa una importante presión cambiaria, fuerte caída de bonos y acciones, y un riesgo país el alza, largamente por encima de los 900 puntos básicos. El Gobierno enfrenta una semana crítica, marcada además por una licitación de deuda clave, y un mercado que exige “reseteo” de la política económica.

Con la mayor parte de la provincia escrutada, Fuerza Patria obtuvo cerca del 47%, mientras que LLA llega a casi el 34%. En contra del consenso, el oficialismo perdió en todos los distritos, con una performance particularmente débil en la 1ª sección electoral. En la 3ª sección, la diferencia se amplió a más de 25% en su contra.

La primera reacción ya se observaba en la noche del dómingo en el dólar cripto, el tipo de cambio que no duerme, que operaba en los $1.473, superando el techo de la banda de flotación ($1.470), según la mediana de los exchanges locales, que reporta Coinmonitor. Se trata de un salto de casi 4,5% o $63, respecto a 24 horas atrás. Ese nivel, arriba del techo de la banda, habilitaría las ventas del Banco Central (si es que llega a ese nivel el tipo de cambio oficial mayorista, que cerró el viernes a $1.355).

En el mercado ya estiman que la magnitud de la derrota de LLA en suelo bonaerense forzará una corrección inmediata en los activos financieros, dado que el resultado electoral no estaba puesto en precios (se esperaba, en el peor de los casos, una derrota por 5 puntos para el oficialismo).

Pero la primera diferencia oficializada ronda los 13 puntos (46,94% vs. 33.86%) lo que, en el mercado anticipa una apertura con fuerte tensión: un dólar buscando rápidamente el techo de la banda y eventuales intervenciones del Tesoro o Banco Central para intentar contener los daños, según operadores consultados por Ámbito.

«Consideramos que estos resultados probablemente generen una sorpresa negativa en los mercados. Los tipos de cambio en los mercados de cripto ya reflejan tensión», sostuvieron desde Adcap.

Para el mercado, se vienen días de mucho estrés cambiario y financiero. «Siempre fue una cuestión de magnitud en la diferencia de votos. Este resultado no estaba dentro de la expectativa de nadie, por lo que lo que esperaríamos es fuerte turbulencia y quizá una recalibracion de la política económica para tratar de llegar a octubre en una situación de menos fragilidad financiera y económica», comentó a este medio, Pablo Repetto, Head of Research de Aurum Valores.

La atención ahora se centra en el discurso del presidente Javier Milei. En ese marco, en la city no sólo preocupa el golpe político, sino también la falta de claridad sobre cómo reaccionará el Gobierno: “No siempre se mueve con racionalidad en estos escenarios”, deslizó un banquero. En ese marco, se descuenta un “lunes negro” en la apertura, más allá de que algunos analistas remarcan que los fundamentals macro podrían aportar cierto sostén, comoe superávit fiscal y un tipo de cambio que, de alcanzar el techo de la banda, incluso podría mejorar la competitividad.

«El Gobierno -ya criticado por varios errores iniciales de política cambiaria y monetaria- enfrenta su primera crisis de envergadura», afirman desde Adcap. En ese sentido, crece la especulación sobre posibles cambios en el gabinete y nuevas medidas que podrían anunciarse el lunes por la mañana, comentan en la city. La administración estaría evaluando una amplia gama de opciones de política para afrontar esta situación.

La incógnita pasa por la política: cómo procesará el oficialismo una derrota de esta magnitud y qué señales enviará al mercado en la previa de la apertura del mercado para este lunes. En ese terreno, la política cambiaria podría ser el primer frente a recalibrar. El resultado electoral le resta capital político al Gobierno para sostener el actual esquema, basado en ventas de divisas, encajes récord y tasas reales en máximos históricos.

