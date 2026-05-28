Importante encuentro sindical en Mar del Plata en el marco del Congreso Regional Bonaerense del Movimiento Mercantil del Interior

El Congreso Regional Bonaerense del Movimiento Mercantil del Interior se llevó adelante este miércoles en Mar del Plata, fue un espacio de encuentro, debate y construcción colectiva que reunió a dirigentes sindicales y autoridades provinciales con el objetivo de analizar la situación que atraviesan las y los trabajadores en el actual contexto económico y social.

La jornada contó con la participación de Guillermo Bianchi, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica; Jorge Sola, secretario general de la CGT nacional; José González, subsecretario general de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios; Carlos Pérez, presidente de OSECAC y subsecretario general del Sindicato de Empleados de Comercio Capital Federal; Walter Correa, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires; y Andrés Reveles, subsecretario de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.

Durante el encuentro se debatió sobre la realidad laboral, el impacto de las políticas económicas nacionales en los distintos sectores productivos y comerciales, y la necesidad de fortalecer la unidad del movimiento obrero para defender los derechos conquistados por las y los trabajadores.

Asimismo, los dirigentes expresaron su preocupación por el deterioro del poder adquisitivo, la pérdida de puestos de trabajo y las dificultades que atraviesan numerosos sectores de la producción y el comercio, remarcando la importancia de sostener espacios de diálogo, organización y participación sindical.

En ese marco, se destacó la necesidad de construir propuestas que impulsen el trabajo argentino, la producción nacional y el fortalecimiento del mercado interno, reafirmando el compromiso del movimiento sindical con la defensa del empleo y la justicia social.

El Congreso Regional Bonaerense del Movimiento Mercantil del Interior se consolidó como un ámbito fundamental para continuar articulando acciones conjuntas entre organizaciones sindicales y organismos del Estado, en defensa de los derechos laborales y del futuro de las y los trabajadores argentinos.

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