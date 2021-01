Impulsan un nuevo servicio de transporte, pero el intendente no resuelve el incumplimiento del actual

Desde el bloque de Concejales del Frente de Todos evidenciaron las inconsistencias de la gestión municipal que, al mismo tiempo que impulsa un nuevo pliego del servicio de transporte público de pasajeros, no resuelve el incumplimiento del actual servicio.

“Mientras llevamos cuatro días de paro del transporte, proponen un nuevo servicio de colectivos pero con inversiones que costearán los usuarios y usuarias cada vez que paguen un boleto. Todo esto sin tener en consideración los reiterados incumplimientos de contrato de los actuales adjudicatarios a la hora de establecer las pautas para competir por el próximo pliego”, expresó el concejal del Frente de Todos, Vito Amalfitano, tras la reunión de la Comisión de Transporte y Tránsito del HCD.

El encuentro contó con la presencia de funcionarios del Ejecutivo municipal y especialistas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, quienes expusieron sobre la metodología y evaluación de costos en el anexo del pliego para la nueva licitación del servicio del transporte público de pasajeros en Mar del Plata y Batán.

En este contexto, el edil consideró que “mientras en el Concejo Deliberante abordamos el futuro de una prestación esencial, padecemos un paro de colectivos que nos tiene de rehenes hace cuatro días con un intendente que no interviene, a pesar que cuenta con la facultad para hacerlo”.

“Hubo un mes de paro del servicio nocturno en el momento álgido de la pandemia y las y los trabajadores esenciales no tenían cómo volver a sus hogares. En ese momento el intendente no reaccionó nunca, no intervino, y tuvo que interceder este bloque del Frente de Todos haciendo una presentación ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia, que luego determinó la conciliación obligatoria. Hoy otra vez el intendente no toma decisiones políticas ante el paro, Guillermo Montenegro fue votado para resolver problemas”, agregó Amalfitano.

“Ante estas situaciones reiteradas y de gran impacto en la comunidad que utiliza el servicio de colectivo como medio de transporte, vemos que el pliego propuesto no cuenta con una línea testigo municipal, ¿no será momento de incluirla para que en los próximos 25 años el Estado esté presente en estas situaciones de emergencia?”, lanzó también Amalfitano.

En cuanto a la reunión con los especialistas de la UNMdP, Amalfitano comentó que “a partir de los datos objetivos consultamos sobre los costos del nuevo pliego propuesto, como por ejemplo: ¿Cómo se financia la construcción de las obras previstas?. Y la respuesta fue clara: lo termina pagando el usuario”.

También se refirió a las condiciones de hacinamiento, el valor por kilómetro y aspectos sanitarios “que no se proyectan con una continuidad en la pandemia”. Y, para finalizar, agregó que los especialistas de la Universidad dejaron en claro que “la nueva fórmula de cálculo de tarifa permite que futuros aumentos de boleto se fijen con una tabla científica, automática. Es algo fundamental al momento de discutir en este Concejo Deliberante, un cuerpo que la última vez terminó cediendo sus facultades, con el voto de los varios oficialismos, para que el intendente determine por decreto un incremento de 40% en los bolsillos de marplatenses y batanenses en plena pandemia”.

