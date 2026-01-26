Iñaki Urlezaga estrena en el Auditorium “Noche de clásicos y de película” 

En un espectáculo estreno los artistas ofrecerán al público dos veladas mágicas con las piezas más conocidas del ballet universal. Localidades en venta.

Con la dirección artística de Iñaki Urlezaga, el jueves 29 y viernes 30 de enero a las 21:30 subirá a escena “Noche de clásicos y de película” en la sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium, Centro Provincial de las Artes. La función de estreno forma parte de la programación impulsada por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires para la temporada 2026.

El espectáculo garantiza dos noches de inmersión cultural. Los espectadores vibrarán con títulos como Romeo y Julieta, La Traviata, Lago de los Cisnes, Carnaval Veneciano, El Día que me quieras de Carlos Gardel. Culminando esta gran noche con una coda que unifica la Gala vivida.

En su faceta como director artístico y coreógrafo, Iñaki Urlezaga, se desempeña activamente especialmente en espectáculos de danza que fusionan el ballet clásico con el tango, combinando talento consagrado y emergente, con el sello de su creatividad y visión artística, creando obras que honran la música argentina y el arte escénico en escenarios de Argentina y el mundo.

Localidades en venta: $18.000 por Plateanet o en la boletería del teatro (Boulevard Marítimo 2280)

