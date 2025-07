Incendio en una casa deshabitada en Falucho y Sarmiento

Durante la madrugada del lunes 28 de julio, alrededor de la 1.15, personal del Cuartel de Bomberos Centro fue alertado por el sistema de emergencias 911 sobre un incendio de vivienda en Falucho y Sarmiento, en la ciudad de Mar del Plata.

Al llegar al lugar, los bomberos encontraron una casa tipo chalet de dos plantas, actualmente deshabitada y en proceso de remodelación, que presentaba focos ígneos activos tanto en la cocina de la planta baja como en un quincho ubicado en el primer piso.

Según se indicó, los equipos procedieron a romper el cercado perimetral para ingresar, desplegando una línea de manguera y utilizando una escalera para acceder a la planta alta. Las acciones permitieron sofocar el fuego y evitar su propagación hacia el techo de machimbre y tejas. También se debió tirar una pared tapiada de la cocina para alcanzar focos ocultos.

Luego de 30 minutos de intervención, el fuego fue completamente extinguido. No se registraron evacuados ni víctimas, ya que el inmueble no estaba habitado.

Daños materiales y condiciones del inmueble

La propiedad, perteneciente al patrimonio municipal, sufrió graves daños estructurales, entre ellos tirantes de madera quemados, techo de tejas parcialmente colapsado, cielorraso de yeso caído, aberturas de madera calcinadas y paredes con termofracturas y tizne generalizado.

Los uniformados indicaron que el interior del lugar presentaba acumulación de residuos y se encontraba en condiciones que pudieron favorecer la propagación del fuego.

Vecinos denuncian la intromisión de okupas

En diálogo con el móvil de Radio Brisas, Juan Carlos, comerciante de la zona, indicó que “los problemas vienen de larga data y no los solucionan. Los clientes vienen y me comentan que no se puede dormir y que están volviendo loco al barrio. Es algo de no creer. Es imposible vivir así”.

“Hace tres meses sacaron nueve y ahora veo entrar cinco o seis. Entran y salen por arriba, es impresionante la agilidad que tienen”, expresó el vecino.

