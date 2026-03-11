Incertidumbre por la continuidad laboral de auxiliares de la educación contratados: solo 60 pasan a planta

Así lo expusieron desde la comunidad educativa de la Escuela 50, donde dos auxiliares podrían perder sus puestos laborales al encontrarse «mensualizadas». Mañana salen a cobertura 60 cargos en planta transitoria pero el resto de los auxiliares no sabe, aún, que pasará con sus puestos.

Desde la comunidad educativa de la Escuela Secundaria N° 50 de Mar del Plata advirtieron por una situación que pone en jaque la continuidad laboral de dos trabajadoras auxiliares y que se replicaría, en los próximos días, en más de 40 casos: se trata de auxiliares contratados a través de la modalidad del Artículo 13 que no serán incluidos en la asamblea que formaliza su situación.

Concretamente, se trata de más de 100 auxiliares que se desempeñan bajo contratos trimestrales en distintas escuelas del distrito sosteniendo tareas esenciales: en los próximos días se habilitará la cobertura de 60 cargos mediante asambleas, por lo que el resto quedaría con riesgo de perder su fuente laboral y alterando el normal funcionamiento de los establecimientos.

La continuidad de los contratos bajo el Artículos 13 venció el 28 de febrero pero la Provincia los extendió hasta el 15 de marzo para esperar las asambleas en toda la Provincia. Aunque las mismas se confirmaron, hasta el momento no se sabe qué pasará con el resto de los contratos con esos contratos.

Según aclararon desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a Mi8, existe el compromiso para garantizar la cobertura de los cargos restantes durante los próximos meses. Además, detallaron que el Artículo 13 «es una figura precaria» que se venía renovando cada tres meses con la incertidumbre que ello implica, por lo que «es un logro paritario el pase a planta transitoria para tener más estabilidad».

«Los ingresos por Artículo 13 surgieron como una herramienta administrativa para cubrir de manera provisoria necesidades urgentes del servicio. Sin embargo, frente a la falta de creación de cargos genuinos en las escuelas, esta modalidad terminó convirtiéndose en un mecanismo que precariza las condiciones laborales de quienes, en la práctica, llevan años cumpliendo tareas permanentes y fundamentales para el funcionamiento de las instituciones«, expresaron desde la comunidad educativa de la Escuela 50.

A esta situación se suma la grave realidad salarial del sector. Un auxiliar que recién se inicia percibe actualmente un salario de aproximadamente $706.000, una cifra que representa casi la mitad de la canasta básica necesaria para no ser pobre. A diferencia de otros sectores, las y los auxiliares de la educación solo pueden tomar un cargo, lo que vuelve aún más difícil sostener condiciones de vida dignas para quienes cumplen un rol esencial en las escuelas.

En el caso particular de la Escuela Secundaria N° 50, las auxiliares llevan años desempeñando sus tareas «con compromiso y responsabilidad, cumpliendo un rol fundamental en el funcionamiento diario de la institución». «Además de las tareas propias del cargo, han construido un fuerte vínculo con estudiantes, docentes y familias, siendo parte activa de la vida cotidiana de la escuela», ilustraron para exponer su preocupación.

