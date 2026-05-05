Indignante: vandalizaron el memorial de los 44 tripulantes del ARA San Juan frente a la Base Naval

El submarinista Guillermo Tibaldi mostró en sus redes sociales cómo retiraron una placa de granito del monumento y expresó que «la maldad llegó al memorial», inaugurado en 2021.

El memorial de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan ubicado frente a la Base Naval fue vandalizado en las últimas horas.

La triste noticia fue difundida por el submarinista Guillermo Tibaldi en sus redes sociales. «La maldad llegó al memorial frente a la Base Naval de Mar del Plata», escribió, acompañado de una foto del monumento vandalizado.

Una de las placas de granito fue extraída por la fuerza y dejó un gran hueco en la parte delantera del monumento, que representa la silueta del submarino ARA San Juan. Se desconoce quién fue el autor de este acto de vandalismo, aunque en la avenida Patricio Peralta Ramos, en la zona de la bajada del Mar del Plata Golf Club, hay varias cámaras de seguridad instaladas que serían revisadas en las próximas horas.

Familiares de las víctimas del hundimiento aseguran que el episodio se habría dado hace unos días, mientras que autoridades de la Base Naval manifiestan que no vieron cómo ocurrió el desprendimiento de la placa.

El monumento fue inaugurado en 2021.

El memorial del ARA San Juan frente a la Base Naval fue inaugurado el 24 de octubre de 2021. Fue construido en granito negro, tiene 6 metros de largo y pesa más de una tonelada. En el medio tiene una placa de mármol blanco con los nombres de los 44 marinos y una cápsula del tiempo que será abierta en el año 2067, al cumplirse 50 años desde su última zarpada.

Fuente: Mi8

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