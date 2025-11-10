Inflación: cuánto cuesta llenar el «changuito» en cada provincia y qué subas hubo en octubre

Un relevamiento privado mostró subas más pronunciadas en las provincias patagónicas y aumentos moderados en el norte. Mientras Santa Cruz tiene la canasta más cara pero con salarios que amortiguan el impacto

A pocos días de que se conozca el índice de inflación de octubre, una nueva estimación mostró las variaciones de precios en base a una canasta mensual de productos de supermercado representativa del consumo de una familia tipo de clase media —dos adultos y dos menores— en alimentos y bebidas.

El relevameinto realizado por la consultora Analytica del “Changuito Federal” llevó adelante una comparación entre provincias, en base a productos de las mismas marcas y presentaciones, para saber cuánto fue el aumento de los precios en el mes.

Inflación: fuerte dispersión de aumentos entre regiones

Según el informe, las mayores subas se registraron en las provincias patagónicas: Tierra del Fuego lideró los incrementos mensuales (+5,3%), seguida por Chubut (+4,3%), Río Negro (+3,8%), Neuquén (+3,7%) y Santa Cruz (+3,7%). En cambio, los aumentos más moderados se dieron en Jujuy (+1,7%), Formosa (+1,4%) y Misiones (+1,1%).

Dentro de la canasta, el aceite de girasol volvió a ser uno de los productos con mayores incrementos. En todas las jurisdicciones aumentó entre 4% y 6%, con picos en San Luis (+6,6%), Entre Ríos (+6,4%) y la Ciudad de Buenos Aires (+6,3%).

Los lácteos también mostraron alzas generalizadas: el queso crema subió entre 2% y 4% en casi todo el país, con un salto mayor en Santa Cruz (+5,2%). El yogur bebible avanzó en el mismo rango, salvo en algunas provincias del norte, donde las subas fueron más leves.

Los huevos, por su parte, mantuvieron un comportamiento estable, sin variaciones de precio en la mayoría de las provincias, a excepción de Tucumán y Santiago del Estero, donde crecieron alrededor del 1%.

Las provincias patagónicas lideran los aumentos

Dónde es más caro y dónde más barato llenar el changuito

El costo mensual más elevado se observó en Santa Cruz, donde la canasta asciende a $834.177. Le siguen Chubut ($829.597), Tierra del Fuego ($822.066), Río Negro ($804.049) y Neuquén ($791.546), configurando una región que combina precios más altos con salarios más elevados.

En el otro extremo, los “changuitos” más económicos se registran en Misiones ($748.815), Formosa ($749.929) y Chaco ($755.224), provincias donde los menores valores están asociados a ingresos laborales más bajos.

Analytica también comparó la variación absoluta de precios respecto del 26 de septiembre. Los mayores aumentos en pesos se dieron en Tierra del Fuego (+$45.544), La Pampa (+$42.392) y Chubut (+$39.373). Los ajustes más moderados se ubicaron en Formosa (+$14.112), Neuquén (+$13.930) y San Luis (+$4.572).

Brecha entre precios y salarios

La consultora advierte que las diferencias regionales responden tanto a estructuras de costos como a niveles de ingresos. La Patagonia, que presenta los valores más altos, también registra los salarios privados más elevados del país —con Neuquén y Santa Cruz al tope por la presencia de actividades como energía, minería y pesca—. Así, el costo del changuito equivale en promedio al 15,7% del ingreso mensual de dos salarios registrados.

La situación es más compleja en el NEA. Allí, pese a tener las canastas más baratas, los ingresos más bajos hacen que el costo del changuito represente el 29,5% de dos salarios promedio, una proporción que coincide con datos de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares.

