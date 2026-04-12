Inflación: el mercado espera un dato cercano al 3% en marzo, el número más alto en un año

El INDEC difundirá el IPC el 14 de abril y las consultoras proyectan una leve desaceleración. Educación, regulados y energía marcaron el ritmo del mes

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer el próximo martes 14 de abril el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a marzo, en un contexto en el que el mercado anticipa un dato en torno al 3% mensual. Este número, podría ser el más alto que enfrenta la gestión de Javier Milei, desde el año pasado, cuando en este mismo mes la inflación alcanzó un 3,7%.

Luego del 2,9% registrado en febrero, las principales consultoras y analistas de la City estiman que la inflación del tercer mes del año se ubicará en un rango de entre 2,7% y 3%, impulsada principalmente por la suba de los combustibles y el impacto estacional del inicio del ciclo lectivo.

En paralelo, la Ciudad de Buenos Aires ya mostró una señal en esa dirección. Según el Instituto de Estadística y Censos porteño, la inflación en marzo fue del 3%, lo que implicó una aceleración de 0,4 puntos porcentuales respecto a febrero y llevó el acumulado del primer trimestre al 8,9%.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central también ajustó al alza sus previsiones y proyectó una inflación del 3% para marzo, lo que marca un cambio respecto de las estimaciones previas, que anticipaban una desaceleración más pronunciada.

Cómo viene la inflación en el último año, según INDEC

Qué pasó con los precios en marzo

Las mediciones privadas reflejan una dinámica heterogénea, con algunos rubros mostrando desaceleración y otros manteniendo presión sobre el índice general.

De acuerdo con la consultora C&T, la inflación en el Gran Buenos Aires fue del 2,7% mensual, con una desaceleración en el ritmo de suba de precios a lo largo del mes, salvo en el caso de los combustibles.

El mayor incremento se registró en el rubro Educación, con un alza del 8,7%, en línea con el inicio de clases. También se destacaron aumentos en Vivienda —principalmente por tarifas de servicios— y Transporte, impulsado por los ajustes en los boletos.

En contraste, Alimentos y Bebidas, el componente de mayor peso en el índice, mostró una moderación significativa al subir 2,7%, tras dos meses con incrementos superiores al 4%. Esta desaceleración estuvo explicada en parte por la estabilización de los precios de la carne y menores subas en frutas y verduras.

Por su parte, el relevamiento de Orlando Ferreres & Asociados también ubicó la inflación en torno al 2,7%, con una variación interanual del 31,3% y una inflación núcleo creciendo al 2,0% mensual, lo que sugiere una desaceleración en la dinámica subyacente.

El rol de los regulados y la energía

Desde Eco Go estimaron una inflación cercana al 3% mensual, con fuerte incidencia del rubro Educación —que habría subido alrededor del 12%— y de los precios regulados, que avanzaron 3,4% por ajustes en tarifas, transporte y prepagas.

En este escenario, el componente energético vuelve a ocupar un rol central. El aumento de los combustibles, vinculado a la suba del precio internacional del petróleo en medio de tensiones geopolíticas, se consolidó como uno de los principales factores de presión sobre los costos de la economía.

En el caso de Alimentos y Bebidas, Eco Go detectó una suba del 1,9%, lo que refleja una desaceleración, aunque advirtió que este alivio responde en parte a cambios en los hábitos de consumo.

Fuente: ámbito

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