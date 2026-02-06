Informan sobre una evolución estable de Bastián y planifican su derivación a un centro más cercano a su familia

Según informaron desde el Ministerio de Salud de la Provincia, el niño presenta “varios días de evolución clínica sostenida y sin requerimiento de nuevas intervenciones de alta complejidad”.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informó sobre la evolución de Bastián, el nene de 8 años que permanece internado en el Hospital Provincial Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti”, tras el accidente ocurrido en la zona de La Frontera, en Pinamar.

De acuerdo al parte oficial, el paciente presenta “varios días de evolución clínica sostenida y sin requerimiento de nuevas intervenciones de alta complejidad”.

En ese marco, el Ministerio indicó que, en articulación con IOMA —la obra social del niño—, se trabaja en una derivación a un establecimiento que cuente con las condiciones necesarias para continuar su tratamiento clínico y avanzar en su recuperación motora, en un centro más cercano a su entorno familiar.

Según se detalló, la obra social gestionó el traslado a un efector privado que dispone de las condiciones asistenciales requeridas para iniciar una nueva etapa del proceso de recuperación.

Asimismo, se informó que ya comenzó la planificación del traslado mediante vuelo sanitario. El operativo se concretará cuando “la condición clínica del paciente y sus condiciones de salud lo permitan”, y también cuando las condiciones meteorológicas resulten adecuadas.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios