Informe Sociolaboral: “El aumento del empleo estaría explicado por trabajos no registrados y cuentapropismo”

Esta semana, el Grupo Estudios del Trabajo del Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), publicó el Informe Sociolaboral número 37, correspondiente al Partido de General Pueyrredon.

En esta nueva edición del Informe, se analizó el impacto de las políticas económicas sobre el mercado laboral local y nacional hasta el primer trimestre de 2022. En el mismo se señaló que en la ciudad 16 mil personas se sumaron a la Población Económicamente Activa (PEA), lo que impacta en un “aumento de la tasa de actividad (49,6%) y en la tasa de empleo (46,7%)”.

Sin embargo, el Informe también advierte que “se redujo la cantidad de asalariados registrados y se incrementó el número de cuentapropistas y asalariados no registrados”. Para profundizar sobre esta situación, desde Portal Universidad dialogamos con Eugenio Actis Di Pasquale, director del Grupo de Estudios del Trabajo del Centro de Investigaciones Económicas.

Respecto de los resultados arrojados por el informe, el economista detalló: “Los datos fueron registrados en Mar del Plata en el primer trimestre de 2022 y a comparación del anual, a igual trimestre del 2021, hubo un crecimiento del empleo, una disminución de la desocupación. Sin embargo, lo que se evidencia cuando se analiza la composición del empleo y la tendencia que se observa en el último tiempo, es que este aumento del empleo estaría explicado principalmente por trabajos no registrados y por cuentapropismo”.

Con relación a la forma en que se obtuvieron los datos y su contraste con otras fuentes de información, Actis Di Pasquale dijo: “Nosotros analizamos los datos de la Encuesta Permanente de Hogares y observamos que vienen cayendo los trabajos registrados, lo que sería ser asalariado en blanco. Si miramos los datos del empleo registrado en Mar del Plata por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), se corroboran nuestros datos. Esta información que publica el SIPA es nueva y surge a partir de las declaraciones juradas que hacen las empresas frente a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Es una fuente fiable para contrastar nuestros datos porque la información que tiene SIPA no surge de una muestra o de una estimación, sino que está compuesta por datos certeros”.

Por otro lado, el economista explicó que si bien bajó la tasa de desocupación, es importante no obnubilarse con ese dato y analizar en profundidad la situación: “Esta composición del empleo en Mar del Plata viene siendo de peor calidad y por eso decimos que no debemos darle tanta centralidad a esta disminución en la tasa de desocupación”.

“Es cierto que alcanzó un mínimo histórico, pero es importante analizar varios motivos: primero surgió de una muestra estadística que tiene un coeficiente de variación. En segundo lugar, hay cuestiones coyunturales que producen fluctuaciones de un trimestre a otro, puede dar un trimestre 5%, otro salta al 8%, o al 10%. La tasa de desocupación no es algo constante. Por último está también el factor de la estacionalidad. En Mar del Plata en los primeros trimestres siempre tenemos una tasa más baja que el resto del año”, detalló.

¿Cómo está la desocupación en Mar del Plata con relación a la prepandemia?

El Informe Sociolaboral recopila datos desde el año 2010, lo cual posibilita realizar comparaciones con todos esos años. A partir de ello, Actis Di Pasquale explicó que “en pandemia se llegó a un pozo, un mínimo. En ese momento tuvimos los peores valores de nivel de empleo, máxima desocupación y de ese lugar, hoy se salió. Se están recuperando, a grandes rasgos, los niveles de empleo, desocupación y el resto de las variables que había, previo a la pandemia”.

“El tema es que la composición de ese empleo es aún peor que la que había en la prepandemia. Lo que veníamos analizando siempre, es que entre 2015 y 2019, la composición del empleo se venía deteriorando. Estaba en crecimiento el cuentapropismo, el trabajo anarquizado. Esta situación, con la pandemia, se profundizó”, agregó.

En ese mismo sentido, el economista analizó: “observando las variables macroeconómicas en general, no solo para Mar del Plata, sino para Argentina, una vez que las políticas de aislamiento se dejaron de lado y se trató de volver a la normalidad, los indicadores volvieron. En algunos casos estamos mejor que al final del Gobierno de Mauricio Macri, pero en general, observamos que las políticas económicas aplicadas entre 2015 y 2019 generaron efectos que todavía persisten”.

Estado del Mercado de Trabajo

Otro de los indicadores que mostró datos significativos en el informe es el de los ocupados que buscan empleo, los ocupados demandantes. En ese sentido, Actis Di Pasquale explicó: “Este indicador viene también con una tendencia a la baja desde mediados de 2018 y continúa por ese camino hoy en día. Hay una serie de factores que pueden estar combinados afectando este indicador, pero desde inicios de 2018, uno lo analizaba y pensaba que la situación económica era tan mala, que la gente directamente ni salía a buscar trabajo, se quedan con el trabajo que tienen”.

Es importante entender que en muchos casos salir a buscar un trabajo implica un costo, como tomar un colectivo para aplicar a un puesto y, justamente para un desempleado, ese costo puede ser muy elevado. En ese sentido, el economista dijo: “En reuniones que hemos tenido en conjunto, trabajando con la oficina de empleo, nos han comentado que la gente de los barrios no es que no quiera buscar empleo, sino que no tiene el dinero para acercarse a dejar un curriculum. Este indicador de desaliento en la búsqueda, hace que la presión general sobre el mercado de trabajo, es decir la suma de ocupados demandantes más desocupados, esté en mínimos históricos. Hay muy pocos buscadores de empleo en el mercado de trabajo.

FUENTE: Portal Universidad

