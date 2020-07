Ingenieros solicitan al Intendente de Pinamar que profesionales idóneos habilitados garanticen el equilibrio ambiental en la ciudad

Tras la aprobación de la ordenanza de Biodigestores, el Distrito II del Colegio de Ingenieros de la Pcia de Bs As reclamó que en su reglamentación se establezca la participación de ingenieros como responsables del proyecto, dirección e instalación de los sistemas y en los controles necesarios en resguardo del equilibrio medioambiental y la calidad de vida de los vecinos.

En el Municipio de Pinamar se sancionó recientemente la ordenanza N° 5620/2020 que implementa el uso de sistemas individuales de biodigestores y/o sistemas mixtos de tratamiento anaeróbico/aeróbico para las parcelas ubicadas dentro del Partido de Pinamar que no cuenten con el servicio de la red pública cloacal.

En ese marco, el Distrito II del Colegio de Ingenieros de la Pcia. de Bs As solicitó al Intendente Martín Yeza que en la reglamentación de dicha normativa se establezca la participación de un profesional de la Ingeniería habilitado como responsable del proyecto, dirección e instalación de dichos sistemas y en la confección periódica de un informe técnico con la finalidad de asegurar el efectivo control de funcionamiento de los mencionados sistemas, la calidad del vertido y si el mismo cumple con las condiciones admisibles para no dañar el medio y no comprometer la calidad de las napas subterráneas en el presente y en el futuro.

Al respecto, las autoridades de la institución profesional destacaron «que de esa forma se favorece el desarrollo urbano manteniendo el equilibrio ecológico en materia ambiental, aplicando medidas orientadas al desarrollo sostenible, a modo de satisfacer necesidades básicas sin comprometer las necesidades de generaciones futuras».

Y manifestaron que «los ingenieros habilitados para ejercer en la Pcia de Bs As poseen incumbencia plena para asumir las responsabilidades a que se refiere la ordenanza».

