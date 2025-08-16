Ingresos insuficientes, alquileres altos y empleo inestable: mudarse solo cada vez se hace más difícil

Según un informe al que accedió TN, el 85% de las personas trabajadoras en la Argentina tiene problemas para dejar el hogar familiar. Psicólogos advierten sobre el impacto emocional y economistas alertan por una generación que teme no acceder nunca a la casa propia.

En los últimos años, mudarse a vivir solo se convirtió en un objetivo tan deseado como esquivo y los jóvenes consideran que las oportunidades se acotan cada vez más. Así lo demuestra el último estudio de la consultora Bumeran: el 54% del los entrevistados aún vive con su familia. Asimismo, tres de cada diez jóvenes que lograron independizarse debieron volver al hogar familiar.

¿Cuáles son factores que constituyen la problemática?: pérdida de empleo (24%), salario insuficiente (20%), separación de pareja (14%) y aumento de costos (11%). La falta de trabajo o de ingresos suficientes encabeza los motivos para no dar el paso: el 54% dice no tener empleo y el 31% afirma que lo que gana no le alcanza.

En la calle, las historias personales le ponen la cara a las estadísticas. Sofía, de 22 años, vive con su madre y trabaja en un estudio jurídico. “Uno busca independizarse todo el tiempo, pero es complicado con la realidad de los sueldos. Trabajo para adquirir experiencia, pero no alcanza. Los alquileres aumentan y a veces tengo que pedir ayuda a mis viejos”,

Martina tiene 20 años e intentó mudarse sola pero no tuvo éxito. “Los costos fijos y los requisitos de ingreso al alquiler son descabellados: te piden ganar tres veces el valor, contrato de locación… Es complicado. Ojalá en el futuro pueda hacerlo, pero lo veo difícil”, lamenta.

Rodrigo, de 29, alquila un monoambiente solo, pero cada vez le cuesta más sostener los gastos. No tengo forma de pagar un alquiler sin tener tres trabajos“, explica.

“Tengo 27 años y hace poco nos dejaron sin trabajo. Sin ingresos, pagar un alquiler es imposible. No tuve opción y volví a vivir con mi mamá”, dice la mujer a TN y concluye: “No me queda otra que esperar a que la situación mejore para volver a intentarlo”.

La generación que no se va de casa

Los datos de Bumeran coinciden con los relevamientos que sigue de cerca el economista especializado en mercado inmobiliario Federico González Rouco.

“Hace varios años que medimos, a partir de encuestas del INDEC, la cantidad de jóvenes de entre 25 y 35 años que viven con sus padres o abuelos. Hoy la cifra ronda el 40%, unas 2,3 millones de personas, y esto creció en los últimos 20 años”, detalla el economista a este medio.

Rouco atribuye esta dificultad a una combinación de factores: “Hay una pérdida generalizada de ingresos. El ingreso disponible —lo que queda después de pagar gastos fijos como alquiler, expensas, transporte y servicios— está por debajo de lo que era hace diez años. A eso se suma la falta de acceso al crédito hipotecario y la crisis del mercado de alquileres de los últimos años”.

El economista recuerda que, en la Ciudad de Buenos Aires, el alquiler promedio representa actualmente cerca del 40% de un ingreso promedio, cuando históricamente estuvo en torno al 30%. “Para volver a ese nivel, los salarios deberían aumentar un 10% o 15% solo para equiparar el costo del alquiler. Pero el problema no es solo el alquiler: los demás gastos fijos también pesan más”, señala.

Por su parte, la psicóloga Florencia Alfie, especialista en jóvenes y adolescentes, advierte que seguir viviendo en el hogar familiar por necesidad y no por elección puede generar un fuerte impacto emocional.

“Simboliza que no se están logrando los hitos esperados para la edad adulta. Puede despertar frustración, vergüenza, desilusión y hasta un sentimiento de fracaso“, explica la experta y agrega: “Además, convivir con padres implica menor autonomía y privacidad, y muchas veces reactiva dinámicas de la adolescencia”.

El regreso a la casa de la infancia después de haber vivido solo es especialmente duro. “En la mayoría de los casos, se vive como un retroceso. La independencia es un símbolo de madurez y logro personal. Volver activa la creencia de que no se fue capaz de mantenerla y puede generar vergüenza, baja autoestima y tensiones familiares”, sostiene Alfie.

La psicóloga describe una gama de emociones que pueden atravesar quienes viven esta situación: frustración, culpa, ansiedad, irritabilidad y nostalgia por la vida independiente perdida. Sin embargo, también reconoce que, tras el shock inicial, algunos logran resignificarlo como un desafío temporal y una oportunidad para reorganizarse.

Un fenómeno regional

La percepción de dificultad para mudarse no es exclusiva de la Argentina. En Chile, el 90% cree que es más difícil independizarse que hace diez años; en Panamá, el 85%; en Ecuador, el 81%; y en Perú, el 79%. En todos los casos, más de la mitad de los trabajadores aún vive con su familia.

En la Argentina, la precariedad laboral es un factor central. El 51% de los encuestados dice no tener trabajo; apenas el 20% cuenta con un empleo formal a tiempo completo. Las barreras más mencionadas para conseguir el empleo deseado son la falta de contactos (43%), la falta de experiencia (27%) y la falta de capacitación (7%).

“Creo que la generación de los que hoy tienen 40 años o menos está atravesando un momento en el que se van a quebrar muchas tendencias históricas de acceso a la vivienda”, anticipa Rouco. “Será una generación mucho más inquilina y menos propietaria que las anteriores, no por elección, sino por imposibilidad».

“Para los próximos cinco años, veo muy difícil que la edad promedio de independencia baje. Al contrario: si no hay cambios significativos en el mercado laboral y habitacional, podría seguir aumentando”, advierte Rouco.

Mientras tanto, miles de jóvenes y adultos prolongan su estadía en la casa familiar, a veces con incomodidad, otras con resignación, pero casi siempre con la esperanza de que en algún momento llegue la oportunidad de tener un espacio propio.

Entre la inflación, la caída del poder adquisitivo, la falta de crédito y los alquileres en alza, esa meta parece, por ahora, más un lujo que una etapa natural de la vida adulta.

