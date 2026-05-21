Inminente vaciamiento de Chapadmalal: el Estado despedirá a los 58 trabajadores de los hoteles

La decisión del Gobierno Nacional aún no fue oficializada en el Boletín Oficial pero desde ATE confirmaron que es inminente la notificación a los trabajadores. Realizarán una asamblea para definir las medidas a tomar.

Semanas después de la confirmación del Gobierno Nacional de la privatización de la Unidad Turística de Chapadmalal, trabajadores estatales confirmaron a Mi8 el despido de los 58 empleados que hasta el día de hoy realizan tareas en el lugar.

Según reportaron, el Gobierno de Javier Milei resolvió pasar a disponibilidad a los 47 trabajadores de planta permanente y no renovar el contrato de los 11 restantes que trabajaban a partir de renovaciones anuales. Desde ATE, en tanto, consideraron que existe la posibilidad de que estos últimos no puedan terminar sus contratos a fin de año sino que de que sean cesanteados antes.

Esto se confirmaría con la publicación de la definición en el Boletín Oficial, algo que aún no ocurrió, y con el envío de notificaciones a los empleados de los hoteles de Chapadmalal.

En tanto, los pases a disponibilidad de las personas que efectuaban tareas en planta permanente se realizará por plazos diferenciados por la antigüedad de cada uno de ellos y podría ir desde los 6 a los 12 meses.

«La realidad es que cuando pasaron a disponibilidad a los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación después, por presiones del Gobierno Nacional, los organismos nacionales no podían recibir trabajadores en esa condición. Es estirar el despido«, deslizaron desde el gremio.

La comunicación de las medidas a tomar de ahora en más por parte de ATE Mar del Plata se realizará este viernes en conferencia de prensa desde la Unidad Turística y luego de una asamblea que buscará definir las acciones para evitar los despidos.

Semanas atrás, el Gobierno nacional ratificó que avanza en la evaluación para concesionar la Unidad Turística de Chapadmalal y defendió esa posibilidad como una vía para atraer inversión privada, restaurar el complejo y “elevar la calidad” de sus instalaciones.

La postura oficial quedó expuesta en una de las respuestas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante la Cámara de Diputados, donde también aseguró que aún no hay definiciones para la licitación pública.

Fuente: Mi8

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