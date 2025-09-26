Intervinieron el Consejo Escolar de General Alvarado por la causa de agua contaminada en escuelas de Mar del Sud

La Dirección General de Escuelas y Cultura bonaerense con el municipio de General Alvarado anunciaron la intervención administrativa del Consejo Escolar de ese distrito, señalado por sus responsabilidades en situaciones de agua contaminada en el polo educativo de Mar del Sud y la presentación de certificados de análisis falsificados, aportados por un proveedor y con supuesto conocimiento de autoridades educativas.

“Quiero comunicarles que en el día de la fecha conjuntamente con el Director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, hemos dispuesto la intervención administrativa del Consejo Escolar de General Alvarado”, explicó desde redes sociales el intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuonny.

Aclaró que “esta medida es de carácter transitoria, alcanza a todos los Consejeros Escolares por igual, siendo el único objetivo continuar garantizando el normal funcionamiento de las instituciones educativas”.

Vale recordar que la justicia tomó intervención en este caso, en el ámbito del fuero federal, e imputó por varios delitos a tres consejeros escolares (presidente, vicepresidente y tesorero) y a quien se le encargaba la prestación del servicio de limpieza de tanques de almacenamiento de agua de todas las escuelas del distrito.

El fiscal Carlos Martínez, a cargo de la investigación, encontró casi un centenar de casos en los que los certificados sanitarios estaban fraguados a partir de composiciones digitales en los que se incluían sellos y firmas de profesionales bioquímicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

“Quiero transmitirles a las familias la tranquilidad de que seguimos trabajando con transparencia en los procesos, y además hago un llamamiento a las fuerzas políticas a ser prudentes en sus consideraciones sobre todas las personas que forman parte del cuerpo del Consejo Escolar”, insistió el intendente.

Los cuatro imputados tienen prohibición de salida del país y se les ordenaron embargos sobre sus bienes muebles e inmuebles, entendiendo que tuvieron plena responsabilidad sobre estos delitos.

El caso salió a la luz porque un padre desconfió de un certificado presentado por autoridades de la Escuela Primaria 2 de Mar del Sud. Aseguraba que el agua era potable cuando, pocos días antes, se había encargado un estudio a un laboratorio privado y confirmaba que las muestras presentaban Escherichia Coli y pseudomonas.

Este último dato coincidía con cuadros de descomposturas, fiebre y vómitos que los alumnos venían presentando desde el año anterior de manera reiterada. Situación que, casualmente, desaparecía durante el verano, cuando no había clases. Eso llevó a sospechar que el problema estaba radicado en la escuela y puntualmente la calidad de sus aguas.

Los tres funcionarios del Consejo Escolar y el contratista están imputados como autores de los delitos de defraudación a la administración pública, uso de documento público falso y suministro de agua contaminada, además del incumplimiento de los deberes de funcionario público en el caso de los tres consejeros.

Se determinó que en ese establecimiento el pozo séptico se desborda y deriva hacia la perforación que lleva a las napas de donde se toma el agua que luego se ofrece para consumo desde las canillas de los tres establecimientos que funcionan en el lugar.

Fuente: Ahora Mar del PLata

